Lietuviui išklojus, kokį pragarą patyrė Jehovos liudytojų bendruomenėje – naujas posūkis

Naujienų portalas tv3.lt dalijasi Jehovos liudytojų organizacijos komentaru apie Remigijaus pasakojimą, kuriame jis atvirai pasidalijo savo patirtimis bendruomenėje.
Jehovos liudytojų organizacijos komentaras
Ar tiesa, kad reguliariai skatinate net 11–12 metų vaikus lankytis pas jūsų bendruomenei nepriklausančius žmones ir kalbėti su jais apie religiją?
Jehovos liudytojai kalbėjimą su kitais apie savo tikėjimą laiko asmenine ir savanoriška religinių įsitikinimų išraiška. Nė vienas vaikas neprivalo dalyvauti evangelizacinėje veikloje. Tėvai, atsižvelgdami į savo vaikų amžių, brandą ir individualias aplinkybes, patys sprendžia, kiek jiems tinkama joje dalyvauti.
Ar tiesa, kad prie jūsų bendruomenės dažniausiai prisijungia asmeninę gyvenimo krizę išgyvenantys arba ją anksčiau išgyvenę žmonės, pavyzdžiui, keliantys egzistencinius klausimus ar patyrę tokių sunkių išgyvenimų kaip artimo žmogaus netektis?
Ne. Jehovos liudytojai yra kilę iš labai įvairios socialinės, ekonominės ir šeiminės aplinkos, yra įvairaus išsilavinimo. Remiantis sociologiniais tyrimais, Jehovos liudytojai atstovauja plačiam visuomenės sluoksnių spektrui ir yra labai patenkinti tuo, kad tikėjimas suteikia jų gyvenimui prasmę ir tikslą (žr., pavyzdžiui, internete prieinamą 1998 m. SOFRES tyrimą).
Kiek dėmesio jūsų organizacijoje skiriama jos narių psichologinei gerovei?
Jehovos liudytojai daug dėmesio skiria savo bendruomenės narių emocinei ir psichologinei gerovei. Jau daugelį metų mūsų leidiniuose ir interneto svetainėje nagrinėjamos įvairios temos, įskaitant psichikos sveikatą. Informacija apie tai, kaip įveikti stresą ir nerimą, puoselėti šeimoje gerus santykius ir spręsti kitus žmonėms dažnai kylančius sunkumus, yra nemokamai prieinama visiems.
Kalbant apie profesionalią psichikos sveikatos priežiūrą, žmonės skatinami pagal savo poreikius apsvarstyti galimybę kreiptis į kvalifikuotus sveikatos priežiūros specialistus. Sprendimai dėl medicininio ar psichologinio gydymo yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas.
Ar tiesa, kad jūsų bendruomenė skatina savo narius daugiau bendrauti su Jehovos liudytojais negu su bendruomenei nepriklausančiais žmonėmis?
Jehovos liudytojai dirba, mokosi ir kasdien bendrauja su įvairiais žmonėmis. Kiekvienas pats sprendžia, kaip leisti savo laiką ir su kuo bendrauti. Kaip ir daugelis žmonių apskritai, nemažai Jehovos liudytojų mėgsta laiką leisti su tais, kurių vertybės ir interesai panašūs į jų. Tai įprasta beveik kiekvienoje religinėje ar kultūrinėje bendruomenėje.
Jei jūsų organizacijos narys susiduria su priklausomybe nuo alkoholio, ar tiesa, kad jis pašalinamas iš bendruomenės?
Ne. Su alkoholio vartojimo problemomis susiduriantys žmonės gali tikėtis bendruomenės supratimo, padrąsinimo, praktinės pagalbos ir dvasinės paramos. Tiesa, kad Biblijoje besaikis alkoholio vartojimas ir girtavimas smerkiamas, tačiau žmogus nėra pašalinamas iš bendruomenės vien dėl sveikatos problemų ar gyvenime patiriamų sunkumų. Su priklausomybe nuo alkoholio kovojantys žmonės skatinami apsvarstyti galimybę kreiptis profesionalios pagalbos.
Ar tokios nelaimės kaip cunamiai ir žemės drebėjimai naudojamos kaip pagrindas skatinti žmones aukoti papildomai?
Ne. Jehovos liudytojai nerenka dešimtinės, netaiko narystės mokesčių ir nerengia privalomų rinkliavų. Visos aukos yra visiškai savanoriškos.
Įvykus didelėms nelaimėms, Jehovos liudytojai organizuoja humanitarinę pagalbą nukentėjusiems. Pagalba teikiama bendruomenės nariams, tam tikrais atvejais ir kitiems vietos gyventojams. Aukoti nėra privaloma ir nelaimės nenaudojamos kaip priemonė finansiniam spaudimui daryti.
Kaip reaguojate į kaltinimus dėl seksualinio išnaudojimo ar tokius atvejus jūsų bendruomenėje? Kokių priemonių imamasi šiai problemai spręsti ir jos prevencijai?
Vaikų apsauga visiems Jehovos liudytojams yra be galo svarbi. Jehovos liudytojai griežtai smerkia seksualinį vaikų išnaudojimą ir laiko jį tiek sunkia nuodėme, tiek sunkiu nusikaltimu.
Jeigu bendruomenę pasiektų informacija apie tokius kaltinimus, vyresnieji yra įpareigoti laikytis vaikų apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir nedelsiant pranešti apie galimą nusikaltimą teisėsaugos institucijoms. Taip pat vyresniesiems nurodyta informuoti nukentėjusį asmenį, jo tėvus arba kitus apie situaciją žinančius asmenis, kad jie turi absoliučią teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas.
Jehovos liudytojai neorganizuoja veiklų ar programų, kuriose vaikai būtų atskiriami nuo savo tėvų. Pagrindinė atsakomybė už vaikų saugumą tenka tėvams ir jie yra skatinami aktyviai dalyvauti savo vaikų gyvenime.
Be to, Jehovos liudytojai publikuoja šviečiamąją informaciją vaikų apsaugos klausimais ir teikia dvasinę paramą nukentėjusiesiems ir jų šeimoms.
Mūsų pozicija ir taikoma praktika išsamiai paaiškinta dokumente „Biblija pagrįsta Jehovos liudytojų pozicija dėl vaikų apsaugos”; jis viešai prieinamas svetainėje jw.org.
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