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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš Kremliaus – žinia JAV

2026-09-28 17:44 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 17:44
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Kremlius pareiškė, kad Rusijos ir Jungtinių Valstijų derybos dėl ginklų kontrolės jau seniai turėjo būti pradėtos, rašo „Sky News“.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas EPA
GALERIJA (23)

Kremlius pareiškė, kad Rusijos ir Jungtinių Valstijų derybos dėl ginklų kontrolės jau seniai turėjo būti pradėtos, rašo „Sky News“.

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Rusija ne kartą yra pareiškusi norinti atkurti smarkiai pašlijusius santykius su JAV.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad tokios derybos turėjo prasidėti dar „vakar“.

„Tai toks sudėtingas klausimas, kad jam išspręsti reikia labai ilgų ir kruopščių ekspertų derybų“, – sakė jis.

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Paklaustas apie JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimą surengti trišales JAV, Rusijos ir Kinijos derybas dėl ginklų kontrolės, D. Peskovas teigė, kad Kinija jau ne kartą aiškiai pareiškė jose nedalyvausianti.

Pekinas pabrėžia, kad jo branduolinis arsenalas yra gerokai mažesnis nei Rusijos ir Jungtinių Valstijų, todėl, Kinijos teigimu, jos dalyvavimas tokiose derybose nėra būtinas.

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