Iš Kremliaus – žinia JAV

Rusija ne kartą yra pareiškusi norinti atkurti smarkiai pašlijusius santykius su JAV.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad tokios derybos turėjo prasidėti dar „vakar“.
„Tai toks sudėtingas klausimas, kad jam išspręsti reikia labai ilgų ir kruopščių ekspertų derybų“, – sakė jis.
Derybos dėl taikos Ukrainoje
Paklaustas apie JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimą surengti trišales JAV, Rusijos ir Kinijos derybas dėl ginklų kontrolės, D. Peskovas teigė, kad Kinija jau ne kartą aiškiai pareiškė jose nedalyvausianti.
Pekinas pabrėžia, kad jo branduolinis arsenalas yra gerokai mažesnis nei Rusijos ir Jungtinių Valstijų, todėl, Kinijos teigimu, jos dalyvavimas tokiose derybose nėra būtinas.
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