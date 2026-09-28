Zelenskis kreipėsi į Europą ir JAV: prašo pagalbos

Apie tai V. Zelenskis pranešė savo „Telegram“ kanale.
„Skubiosios tarnybos toliau dirba Kyjive, tiesioginio smūgio į Mokslų akademijos pastatą vietoje. Deja, šiuo metu žinoma apie vieną žuvusį žmogų ir šešis nukentėjusiuosius, tarp jų – tris vaikus“, – rašė Ukrainos prezidentas.
Jo teigimu, sekmadienį Rusijos pajėgos taip pat smogė medicinos įstaigos pastatui Ukrainos sostinės centre.
V. Zelenskis nurodė, kad įvykio vietoje dirbantys gelbėtojai stengiasi kuo greičiau užgesinti kilusį gaisrą.
Zelenskis ragina didinti spaudimą Rusijai
Ukrainos prezidentas savo žinutėje dar kartą paragino tarptautinę bendruomenę didinti spaudimą Rusijai ir imtis veiksmų prieš tuos, kurie, anot jo, finansuoja, gamina ir naudoja Rusijos ginkluotę.
„Kiekvienas Rusijos teroro aktas reiškia aukas, kurių būtų buvę galima išvengti, jei spaudimas Rusijai pagaliau taptų visapusiškas“, – teigė V. Zelenskis.
Pasak jo, pasaulis neturėtų „užmerkti akių“ prieš tokius smūgius, o atsakas turėtų būti paremtas tarptautiniu ryžtu ir jėga.
„Tikimės Europos, Amerikos ir kitų mūsų partnerių, galinčių padėti apsaugoti žmonių gyvybes, stiprybės“, – rašė Ukrainos vadovas.
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