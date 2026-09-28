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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis kreipėsi į Europą ir JAV: prašo pagalbos

2026-09-28 16:28 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 16:28
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė apie naujus Rusijos smūgius Kyjivui. Pasak jo, per tiesioginį smūgį į Mokslų akademijos pastatą žuvo vienas žmogus, dar šeši buvo sužeisti.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė apie naujus Rusijos smūgius Kyjivui. Pasak jo, per tiesioginį smūgį į Mokslų akademijos pastatą žuvo vienas žmogus, dar šeši buvo sužeisti.

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Apie tai V. Zelenskis pranešė savo „Telegram“ kanale.

„Skubiosios tarnybos toliau dirba Kyjive, tiesioginio smūgio į Mokslų akademijos pastatą vietoje. Deja, šiuo metu žinoma apie vieną žuvusį žmogų ir šešis nukentėjusiuosius, tarp jų – tris vaikus“, – rašė Ukrainos prezidentas.

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Jo teigimu, sekmadienį Rusijos pajėgos taip pat smogė medicinos įstaigos pastatui Ukrainos sostinės centre.

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V. Zelenskis nurodė, kad įvykio vietoje dirbantys gelbėtojai stengiasi kuo greičiau užgesinti kilusį gaisrą.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Zelenskis ragina didinti spaudimą Rusijai

Ukrainos prezidentas savo žinutėje dar kartą paragino tarptautinę bendruomenę didinti spaudimą Rusijai ir imtis veiksmų prieš tuos, kurie, anot jo, finansuoja, gamina ir naudoja Rusijos ginkluotę.

„Kiekvienas Rusijos teroro aktas reiškia aukas, kurių būtų buvę galima išvengti, jei spaudimas Rusijai pagaliau taptų visapusiškas“, – teigė V. Zelenskis.

Pasak jo, pasaulis neturėtų „užmerkti akių“ prieš tokius smūgius, o atsakas turėtų būti paremtas tarptautiniu ryžtu ir jėga.

„Tikimės Europos, Amerikos ir kitų mūsų partnerių, galinčių padėti apsaugoti žmonių gyvybes, stiprybės“, – rašė Ukrainos vadovas.

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