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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijoje sugriuvo dalis geležinkelio tilto: 10 vagonų nuvažiavo nuo bėgių

2026-09-28 13:24 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-28 13:24
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Pirmadienį ryte Ukrainos dronai atakavo geležinkelio infrastruktūrą Rusijos Briansko srityje, pranešė laikinai regiono vadovo pareigas einantis Jegoras Kovalčiukas, rašo „The Moscow Times“.

Bėgiai (nuotr. bendrovės)
GALERIJA (23)

Pirmadienį ryte Ukrainos dronai atakavo geležinkelio infrastruktūrą Rusijos Briansko srityje, pranešė laikinai regiono vadovo pareigas einantis Jegoras Kovalčiukas, rašo „The Moscow Times“.

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Jis praneša, kad ruože Diatkovas–Liudinovas sugriuvo dalis geležinkelio tilto, 10 vagonų nuvažiavo nuo bėgių.

Skelbiama, kad taip pat buvo atakuotas geležinkelis Unečos rajone. Dėl to nuo bėgių nuvažiavo 18 tuščių pusvagonių. Navlino rajone dronas apgadino geležinkelio kelio dangą.

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Rusija taikosi į Ukrainos traukinius

Po daugybės rusų atakų prieš Ukrainos geležinkelius, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo sustiprinti šalies geležinkelių saugumą po Rusijos atakų serijos.

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Geležinkelių infrastruktūra ir stotys ne kartą tapo Rusijos atakų taikiniais. Viena iš tokių atakų įvyko sekmadienį, kai kovinis dronas netoli Lenkijos sienos smogė į keleivinį traukinį, važiavusį iš Kyjivo į Varšuvą.

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Ukrainos geležinkelių bendrovė „Ukrzalinycia“ vėliau spėliojo, kad taikinys galėjo būti Vakarų diplomatai ir buvę politikai, grįžtantys iš konferencijos Kyjive.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

V. Zelenskis sakė, kad surengė susitikimą, skirtą kritinės infrastruktūros, energetikos sistemos ir logistikos apsaugai.

„Žinoma, daug dėmesio buvo skiriama geležinkeliams“, – savo vakariniame kreipimesi teigė jis.

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„Nors rusai laiko mūsų geležinkelius vienu iš pagrindinių taikinių, „Ukrzalinycia“ dirba aukštu lygiu. Nepaisant vėlavimų, smūgių ir visos žalos, mes užtikriname logistikos veikimą“, – nurodė jis.

Jis pažymėjo, kad bus papildomų sutarčių dėl sistemų, skirtų sustiprinti geležinkelių, pasienio punktų ir kitų „Ukrzalinycia“ objektų apsaugą.

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„Tai nėra abstraktus klausimas – tai susiję su Ukrainos gyvenimu“, – sakė V. Zelenskis.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pranešė, kad per Rusijos atakas buvo apgadinta arba sunaikinta daugiau nei 500 lokomotyvų.

„Nepaisant kasdienių atakų prieš mūsų geležinkelius, jie tapo svarbia sistema, užtikrinančia Ukrainos žmonių ir miestų ekonominį ir socialinį stabilumą“, – tinkle „X“ parašė jis.

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Jis paragino sąjungininkus rasti pakaitinių lokomotyvų ir suteikti finansinę paramą naujų įsigijimui.

„Parama Ukrainos geležinkelių atsparumui padės išvengti humanitarinės krizės ir sustiprins mūsų atsparumą esant sudėtingoms plataus masto karo sąlygoms“, – nurodė jis.

2022 m. vasarį prasidėjus plataus masto karui, Ukrainos geležinkelių tinklas tapo gyvybiškai svarbiu – juo per visą šalį gabenami civiliai ir būtiniausios prekės, taip pat užtikrinamas susisiekimas su Ukrainos kaimynais Europoje.

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