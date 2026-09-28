Lenkija imasi veiksmų: keis oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisykles

Apie tai jis pirmadienį, rugsėjo 28 d., pareiškė duodamas interviu radijui RMF24, praneša „Jevropejska pravda“.
Lenkija pakeis jos oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisykles
Kaip nurodoma, šiuo metu sprendimas atidengti ugnį gali būti priimtas tik vizualiai identifikavus objektą. Tai reiškia, kad pilotas turi priartėti prie taikinio ir tiksliai nustatyti, koks tai objektas.
C. Tomczykas pažymėjo, kad artimiausiomis dienomis Gynybos ministerija pakeis šalies oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo tvarką.
„Artimiausiomis dienomis Nacionalinės gynybos ministerija pakeis Lenkijos lėktuvų ir sraigtasparnių ugnies atidengimo į objektus, artėjančius prie mūsų iš Rusijos, procedūras – taikos metu įprastą vizualinį identifikavimą pakeis vadinamasis pozityvusis identifikavimas“, – sakė C. Tomczykas.
Numatoma, kad įsigaliojus pakeitimams pilotui arba operacijos vadui sprendimui atidengti ugnį priimti pakaks radiolokatoriaus duomenų.
Anksčiau pranešta, kad nuo penktadienio, rugsėjo 25 d., Lenkijos vyriausybė pradėjo platinti reagavimo į antskrydžius instrukcijas, kuriose išdėstytos pagrindinės taisyklės, kaip kilus grėsmei iš oro rasti saugią vietą tiek lauke, tiek pastate.
Rugsėjo 24 d. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad per Rusijos ataką, kurios taikiniu buvo netoli Ukrainos ir Lenkijos sienos esantys objektai, teko evakuoti du sienos perėjimo punktus.
Prieš tai Lenkijoje dėl Rusijos keliamos grėsmės paskelbta apie sustiprintą sienos perėjimo punktų prie sienos su Ukraina apsaugą. Be to, keliuose rytiniuose Lenkijos rajonuose gyventojai įspėjami apie oro pavojaus sirenų patikrinimus.
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