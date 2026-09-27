Europoje yra vietų, kurios žiemą tampa dar įspūdingesnės: štai 13 geriausių

Didžiausios pasaulyje kelionių leidyklos „Lonely Planet“ ekspertai jau paskelbė geriausias Europos vietas, kurias verta aplankyti artėjančią žiemą.
„Žinoma, didžiojoje žemyno dalyje gali būti šalta, tačiau žiema Europoje keliautojams suteikia daugybę galimybių idealioms atostogoms. Pajuskite tikrą šaltį keliaudami stebėti šiaurės pašvaistės virš apsnigtų Laplandijos kraštovaizdžių. Arba pabėkite nuo šalčio į Fuerteventūros paplūdimius ir pasimėgaukite saule“, – intriguoja sąrašo autoriai.
Jie taip pat rekomenduoja keliauti ne sezono metu – sausį ir vasarį. Tuomet kai kurias populiariausias Europos vietas galima aplankyti išvengiant turistų minių.
13 geriausių Europos vietų, kurias verta aplankyti žiemą:
- Kapadokija, Turkija – dėl apsnigtų kraštovaizdžių ir požeminių miestų tyrinėjimo.
- Fuerteventūra, Kanarų salos, Ispanija – žiemos atostogoms paplūdimyje.
- Eriri (Snoudonija), Velsas – žiemos sporto mėgėjams.
- Bilbao, Ispanija – meno ir šviežių vietinių produktų mėgėjams.
- Madeira, Portugalija – aktyviam poilsiui gamtoje šiltu oru.
- Žydrasis Krantas, Prancūzija – prabangiam poilsiui ne sezono metu.
- Bavarijos Alpės, Vokietija – apsnigtoms pasakiškoms pilims aplankyti.
- Santorinis, Graikija – poilsiui Graikijos saloje be turistų minių.
- Alentežas, Portugalija – vyno mėgėjams.
- Lionas, Prancūzija – gurmanams.
- Činkve Terė, Italija – nepamirštamoms itališkoms atostogoms be turistų minių.
- Budapeštas, Vengrija – poilsiui karštosiose versmėse ir terminiuose baseinuose.
- Laplandija, Suomija – šiaurės pašvaistei stebėti.
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