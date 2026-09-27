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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Netoli JK karinės bazės – rimtas incidentas: sulaikyti žmonės, evakuojami gyventojai

2026-09-27 11:20 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-27 11:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jungtinėje Karalystėje (JK), kaime netoli Karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazės, kurioje dislokuotos JAV karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto incidentas ir evakuojami gyventojai, praneša BBC.

Jungtinės karalystės vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Jungtinėje Karalystėje (JK), kaime netoli Karališkųjų oro pajėgų (RAF) bazės, kurioje dislokuotos JAV karinės oro pajėgos, paskelbtas didelio masto incidentas ir evakuojami gyventojai, praneša BBC.

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Glosteršyro policija paskelbė, kad Velfordo kaimo, esančio netoli RAF Ferfordo bazės, gyventojai buvo perkelti į laisvalaikio centrą, kol vyksta tyrimas.

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Policijos duomenimis, keli vyrai buvo sulaikyti įtariant juos Sprogmenų įstatymo pažeidimais.

Tikrina transporto priemones

Kariuomenės specializuota sprogmenų neutralizavimo komanda šiuo metu tikrina kelias transporto priemones.

Policija pranešė, kad teritorija šiuo metu yra aptverta, o pareigūnai mano, jog incidentas suvaldytas.

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Į įvykio vietą atvyko gausios skubiosios pagalbos tarnybų pajėgos, įskaitant pavojingose zonose dirbančią specializuotą medikų komandą.

„Velfordo apylinkėse paskelbus didelio masto incidentą šiuo metu evakuojami žmonės iš kelių pastatų“, – pranešė Glosteršyro policija.

JAV karinių oro pajėgų atstovas teigė, kad yra žinoma apie pasirodžiusią informaciją, tačiau konkrečios pajėgų apsaugos priemonės nekomentuojamos, praneša „Sky News“.

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„501-oji kovinės paramos eskadrilė ir mūsų kiti Jungtinėje Karalystėje dislokuoti daliniai išlieka budrūs ir imsis visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintų mūsų JAV karių, civilių, rangovų ir jų šeimų saugumą bei apsaugą“, – teigė atstovas.

JK liepą pareiškė, kad jos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios apsaugoti šalį nuo bet kokios atakos po to, kai Irano Revoliucinė gvardija įspėjo neleisti JAV bombonešiams kilti iš Ferfordo bazės.

Ferfordo bazė buvo naudojama operacijoms prieš Iraną vykdyti per Artimųjų Rytų konfliktą.

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fu
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2026-09-27 11:56
jau ruzkiai zavarucha kelia...
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2026-09-27 11:59
rusų spec. tarnybų smogikai su padirbtais Ukrainos pasais, jeigu tau taip įdomu. Ten nepameluosi.
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.
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2026-09-27 12:00
Baimės padiktuotas sprendimas, aišku, kad jie tam ruošėsi ne dieną ir ne dvi, tik nenumanė, kad visi jų reikalai britų tarnyboms žinomi iki mažiausių smulkmenų.
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