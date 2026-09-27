Netoli JK karinės bazės – rimtas incidentas: sulaikyti žmonės, evakuojami gyventojai

Glosteršyro policija paskelbė, kad Velfordo kaimo, esančio netoli RAF Ferfordo bazės, gyventojai buvo perkelti į laisvalaikio centrą, kol vyksta tyrimas.
Policijos duomenimis, keli vyrai buvo sulaikyti įtariant juos Sprogmenų įstatymo pažeidimais.
Tikrina transporto priemones
Kariuomenės specializuota sprogmenų neutralizavimo komanda šiuo metu tikrina kelias transporto priemones.
Policija pranešė, kad teritorija šiuo metu yra aptverta, o pareigūnai mano, jog incidentas suvaldytas.
Į įvykio vietą atvyko gausios skubiosios pagalbos tarnybų pajėgos, įskaitant pavojingose zonose dirbančią specializuotą medikų komandą.
„Velfordo apylinkėse paskelbus didelio masto incidentą šiuo metu evakuojami žmonės iš kelių pastatų“, – pranešė Glosteršyro policija.
JAV karinių oro pajėgų atstovas teigė, kad yra žinoma apie pasirodžiusią informaciją, tačiau konkrečios pajėgų apsaugos priemonės nekomentuojamos, praneša „Sky News“.
„501-oji kovinės paramos eskadrilė ir mūsų kiti Jungtinėje Karalystėje dislokuoti daliniai išlieka budrūs ir imsis visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintų mūsų JAV karių, civilių, rangovų ir jų šeimų saugumą bei apsaugą“, – teigė atstovas.
JK liepą pareiškė, kad jos ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios apsaugoti šalį nuo bet kokios atakos po to, kai Irano Revoliucinė gvardija įspėjo neleisti JAV bombonešiams kilti iš Ferfordo bazės.
Ferfordo bazė buvo naudojama operacijoms prieš Iraną vykdyti per Artimųjų Rytų konfliktą.
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