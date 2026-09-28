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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po kruvino rusų smūgio Kyjivo centrui – Zelenskio pažadas Rusijai: būtinai gausite atsaką

2026-09-28 14:40 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-09-28 14:40
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į naujausius Rusijos smūgius Ukrainai. Pirmadienį rusai smogė Ukrainos mokslų akademijos pastatui.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (6)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į naujausius Rusijos smūgius Ukrainai. Pirmadienį rusai smogė Ukrainos mokslų akademijos pastatui.

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„Šiuo metu vyksta gelbėjimo operacija, gesinamas gaisras, ieškoma žmonių, kurie galėjo būti pastate. Į operaciją įtrauktos visos tarnybos“, – praneša V. Zelenskis.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusai smogė nacionalinei mokslų akademijai Kyjivo centre

Pirmadienį Kyjive rusai taip pat smogė farmacijos įmonei ir degalinėms, Dnipre – verslo centrui, o kituose miestuose ir regionuose taip pat atakuoti civiliniai objektai, įmonės, ryšių objektai.

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„Deja, yra žuvusiųjų… Reiškiu užuojautą artimiesiems ir šeimos nariams. Rusija už tai būtinai gaus atsaką. Ir kiekvienas Ukrainos partneris, matydamas šį terorą, tokius smūgius, turi suprasti, kad parama Ukrainai – tai tikrai parama žmonių gyvybei, parama tam, kad teroras niekada ir niekur neturi būti normalizuotas. Rusija turi atsakyti už visa tai ir pajusti realias pasekmes. Ačiū visiems, kurie padeda Ukrainai!“ – savo „Telegram“ rašo jis.

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Po Rusijos drono smūgio kilo gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslų akademijoje

Po Rusijos drono smūgio pirmadienį pačiame Kyjivo centre esančiame Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos pastate kilo gaisras, pranešė AFP žurnalistai. Tai naujausia iš vis intensyvesnių atakų prieš Ukrainos sostinę.

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Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti pro langus persisvėrę ir grynu oru mėginantys kvėpuoti žmonės, dalį istorinio pastato apgaubus tirštiems juodiems dūmams ir ryškiai oranžinėms liepsnoms.

Pastatas yra pačiame Kyjivo centre, kuris paprastai yra gerai apsaugotas nuo Rusijos atakų. Mokslų akademija įsikūrusi netoli Vokietijos ambasados, garsios katedros, nacionalinio operos teatro ir vyriausybinių pastatų.

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Ukrainos oro pajėgos anksčiau buvo perspėjusios apie Kyjivo link skrendančius dronus.

Maskva jau kelis mėnesius atakuoja Kyjivą dronais ir raketomis, o intensyvėjantys smūgiai paralyžiuoja miesto gyvenimą, oro pavojaus sirenoms kaukiant po kelis kartus per dieną.

Ukrainos teigimu, per šias atakas taikomasi į kultūros objektus, vyriausybinius pastatus ir mokyklas.

Anksčiau šį mėnesį Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) būstinei.

Pastaraisiais mėnesiais Rusija naudoja naujesnius reaktyvinius dronus, kurie skrenda greičiau ir kuriuos sunkiau perimti nei tradicinius Irano dronų „Shahed“ pagrindu sukurtus modelius.

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