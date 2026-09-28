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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Maskvos – grasinimas Ukrainai: „Turime nubausti“

2026-09-28 16:08 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 16:08
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Rusijos vadovo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Ukraina esą turi „sumokėti kainą“ už savo veiksmus pastaraisiais mėnesiais. Esą būtent dėl to Maskva sustiprino smūgius Ukrainai. Jo žodžius cituoja Rusijos žiniasklaida.

Dmitrijus Peskovas (Stop kadras iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)
GALERIJA (23)

Rusijos vadovo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Ukraina esą turi „sumokėti kainą“ už savo veiksmus pastaraisiais mėnesiais. Esą būtent dėl to Maskva sustiprino smūgius Ukrainai. Jo žodžius cituoja Rusijos žiniasklaida.

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Pasak D. Peskovo, Maskva turi „nubausti“ Ukrainą už pastarųjų mėnesių veiksmus. Naujausius Rusijos smūgius Ukrainai jis pavadino „šios kainos dalimi“.

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„Rusija turi padaryti taip, kad niekam nekiltų noras skelbti planų suduoti jai triuškinamus smūgius“, – sakė Vladimiro Putino atstovas spaudai.

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D. Peskovas taip pat dar kartą miglotai pasisakė apie galimybę atnaujinti taikos derybas:

„Putinas gana išsamiai išdėstė Rusijos poziciją dėl derybų Ukrainos klausimu.“

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Putinas apkaltino Ukrainą sužlugdžius derybas

Anksčiau Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija esą buvo pasirengusi atnaujinti derybas su Ukraina po rinkimų, tačiau Kyjivas, jo teigimu, „bandė smogti Maskvai ir atakuoti rinkimų apylinkes“. Jis taip pat apkaltino Ukrainą nutraukus derybas Stambule.

Be to, V. Putinas ciniškai pareiškė, kad esą būtent Ukraina pirmoji pradėjo rengti smūgius Rusijai, o Rusijos smūgiai Ukrainai neva tėra „atsakas“.

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Pioskovas tai turi apsibraukti raudonai
Pioskovas tai turi apsibraukti raudonai
2026-09-28 16:28
Niekas taip nebaudžia kacapų, kaip jų caras chūyijlo vladimirovyčius.
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