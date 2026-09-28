Iš Maskvos – grasinimas Ukrainai: „Turime nubausti“

Pasak D. Peskovo, Maskva turi „nubausti“ Ukrainą už pastarųjų mėnesių veiksmus. Naujausius Rusijos smūgius Ukrainai jis pavadino „šios kainos dalimi“.
„Rusija turi padaryti taip, kad niekam nekiltų noras skelbti planų suduoti jai triuškinamus smūgius“, – sakė Vladimiro Putino atstovas spaudai.
D. Peskovas taip pat dar kartą miglotai pasisakė apie galimybę atnaujinti taikos derybas:
„Putinas gana išsamiai išdėstė Rusijos poziciją dėl derybų Ukrainos klausimu.“
Putinas apkaltino Ukrainą sužlugdžius derybas
Anksčiau Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija esą buvo pasirengusi atnaujinti derybas su Ukraina po rinkimų, tačiau Kyjivas, jo teigimu, „bandė smogti Maskvai ir atakuoti rinkimų apylinkes“. Jis taip pat apkaltino Ukrainą nutraukus derybas Stambule.
Be to, V. Putinas ciniškai pareiškė, kad esą būtent Ukraina pirmoji pradėjo rengti smūgius Rusijai, o Rusijos smūgiai Ukrainai neva tėra „atsakas“.
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