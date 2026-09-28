Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kallas po Lavrovo žodžių: dabar visiems tapo aišku, ko iš tikrųjų nori Rusija

2026-09-28 17:10 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-28 17:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos Sąjungos (ES) vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kajos Kallas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johannu Wadephulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje.

Kaja Kallas Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (23)

Europos Sąjungos (ES) vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams Kajos Kallas teigimu, Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo komentarai po susitikimo su kolega iš Vokietijos Johannu Wadephulu rodo Maskvos nenorą baigti karą Ukrainoje.

REKLAMA
1

Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po ES gynybos ministrų susitikimo Briuselyje sakė K. Kallas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Wadephulas ir S. Lavrovas trumpai susitiko šeštadienį Niujorke vykusios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose. Tai buvo pirmasis tiesioginis abiejų šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais.

REKLAMA
REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Jei Maskva būtų rimtai nusiteikusi užbaigti konfliktą, Rusijos ministras su kolega iš Vokietijos būtų elgęsis kitaip

Po susitikimo S. Lavrovas išsakė keletą menkinančių pastabų, įskaitant tai, kad pokalbis su J. Wadephulu sudarė įspūdį, jog už jo slypėjo potekstė: „Aš atėjau pas tave, nusileidau iki tavo lygio“.

REKLAMA

Pasak K. Kallas, jei Maskva būtų rimtai nusiteikusi užbaigti konfliktą, Rusijos ministras su kolega iš Vokietijos būtų elgęsis kitaip.

Po susitikimo J. Wadephulas pokalbį apibūdino kaip intensyvų ir sakė kalbėjęs apie karą Ukrainoje bei rugpjūtį Leipcigo oro uoste rastą sprogmenų prikrautą droną. Dėl šio incidento Berlynas oficialiai apkaltino Maskvą, tačiau Rusija šį kaltinimą atmetė.

REKLAMA
REKLAMA

Vokietijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat apkaltino Maskvą susitikimą Niujorke panaudojus propagandos tikslais.

„Žinoma, mes suvokiame tiesioginio susitikimo propagandinę vertę, kuria Rusija, žinoma, pasinaudojo ir toliau naudojasi“, – sakė atstovas, tačiau pridūrė manantis, kad šiame etape buvo pagrįsta surengti tiesioginį susitikimą ir dar kartą aiškiai išdėstyti savo pozicijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis EPA
Po skambaus Zelenskio atsakymo apie kelionę į Maskvą – Kremliaus pareiškimas (28)
Marco Rubio, Melania Trump EPA
„Karas Ukrainoje gali persimesti į kitas šalis“: po susitikimo su Lavrovu – Rubio susirūpinimas (20)
Sergejus Lavrovas SCANPIX
Iš Lavrovo lūpų – kaltinimai Europai ir planai dėl Ukrainos (21)
Marco Rubio (EPA-ELTA nuotr.)
Rubio įvardijo, kaip baigsis karas Ukrainoje: nugalėtojų nebus (15)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų