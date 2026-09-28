Kallas po Lavrovo žodžių: dabar visiems tapo aišku, ko iš tikrųjų nori Rusija

Šie pareiškimai rodo, kad Rusija iš tikrųjų visiškai nesuinteresuota taika, pirmadienį po ES gynybos ministrų susitikimo Briuselyje sakė K. Kallas ir pridūrė, jog dabar tai tapo visiems labai aišku.
J. Wadephulas ir S. Lavrovas trumpai susitiko šeštadienį Niujorke vykusios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose. Tai buvo pirmasis tiesioginis abiejų šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais.
Jei Maskva būtų rimtai nusiteikusi užbaigti konfliktą, Rusijos ministras su kolega iš Vokietijos būtų elgęsis kitaip
Po susitikimo S. Lavrovas išsakė keletą menkinančių pastabų, įskaitant tai, kad pokalbis su J. Wadephulu sudarė įspūdį, jog už jo slypėjo potekstė: „Aš atėjau pas tave, nusileidau iki tavo lygio“.
Pasak K. Kallas, jei Maskva būtų rimtai nusiteikusi užbaigti konfliktą, Rusijos ministras su kolega iš Vokietijos būtų elgęsis kitaip.
Po susitikimo J. Wadephulas pokalbį apibūdino kaip intensyvų ir sakė kalbėjęs apie karą Ukrainoje bei rugpjūtį Leipcigo oro uoste rastą sprogmenų prikrautą droną. Dėl šio incidento Berlynas oficialiai apkaltino Maskvą, tačiau Rusija šį kaltinimą atmetė.
Vokietijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat apkaltino Maskvą susitikimą Niujorke panaudojus propagandos tikslais.
„Žinoma, mes suvokiame tiesioginio susitikimo propagandinę vertę, kuria Rusija, žinoma, pasinaudojo ir toliau naudojasi“, – sakė atstovas, tačiau pridūrė manantis, kad šiame etape buvo pagrįsta surengti tiesioginį susitikimą ir dar kartą aiškiai išdėstyti savo pozicijas.
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