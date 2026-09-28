Sinkevičius ragina ES numatyti papildomą finansavimą Rytų flango saugumui

Kaip pirmadienį pranešė Vyriausybė, darbo vizitu Briuselyje viešintis M. Sinkevičius šiuos klausimus aptarė susitikime su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen.
„Mes esame atsakingi už ES ir NATO išorės sienos apsaugą ir vis dažniau juntame Rusijos sukelto karo Europoje padarinius. Esu įsitikinęs, kad oro gynybos stiprinimas dabar yra neatidėliotinas prioritetas“, – Vyriausybės pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
„Sveikiname visas ligšiolines ES iniciatyvas ir siūlome toliau konsoliduoti bendrijos pastangas vadovaujantis esminiu principu – saugus ES Rytų flango pasienis ir oro erdvė yra mūsų bendras reikalas“, – teigė jis.
Vyriausybės pranešime nurodoma, kad Lietuva siekia, jog Rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikiams būtų numatytas tvarus finansavimas, įskaitant ir 2028–2034 m. ES daugiametę finansinę programą.
Aptartas Lietuvos pirmininkavimas
Pasak Vyriausybės, susitikime taip pat aptartas Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2027 m. pirmąjį pusmetį. Tarp numatomų šalies prioritetų – ES saugumo ir gynybos stiprinimas, Bendrijos konkurencingumo didinimas, ES plėtra bei parama Ukrainai.
Kalbėdamas apie būsimą ES biudžetą, M. Sinkevičius akcentavo Sanglaudos ir bendros žemės ūkio politikos, strateginės infrastruktūros bei karinio mobilumo finansavimą. Tarp strateginių projektų, kuriems Lietuva siekia ES finansavimo, premjeras išskyrė „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“.
Premjeras pasisakė už ES paramos Ukrainai didinimą ir spaudimo Rusijai išlaikymą, jis išreiškė siekį, kad Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu būtų pasiekta pažanga Bendrijos plėtros procesuose, ypatingą dėmesį skiriant Ukrainos ir Moldovos deryboms dėl narystės ES.
M. Sinkevičius taip pat pakvietė U. von der Leyen Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Vilniuje kartu surengti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame daugiausia dėmesio būtų skiriama Rytų flango valstybių saugumo poreikiams.
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