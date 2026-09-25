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Mindaugas Sinkevičius: bankai privalo tinkamai pasirengti galimiems iššūkiams

2026-09-25 13:24 / šaltinis: BNS
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2026-09-25 13:24
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitymams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA

Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad komerciniai bankai turi tinkamai pasirengti atsiskaitymams šalyje galimos mobilizacijos atveju, pirmiausia žmonėms perkant vaistus ir degalus, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

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„Atsižvelgiant į galimus iššūkius turime pasirengti atsiskaitymams šalyje mobilizacijos režimo metu. Bendradarbiaujant su bankais ir prekybininkais būtina pasirengti, kad korteles turintiems gyventojai galėtų įsigyti būtiniausių prekių net ir tuo atveju, jei parduotuvės neturėtų ryšio su banku. Visų pirma, kalbame apie vaistus ir degalus“, – po susitikimo su Lietuvos bankų asociacijos (LBA) atstovais bei Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi penktadienį sakė premjeras.

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Premjeras: bankai privalo tinkamai pasirengti galimiems iššūkiams

Susitikime pabrėžta, kad krizių atveju būtina užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą. Pagal mobilizacinę užduotį daliai bankomatų būtų užtikrinamas elektros tiekimas ir grynųjų pinigų papildymas, rašoma pranešime.

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LBA prezidentė Eivilė Čipkutė tikino, kad bankai yra pasiruošę veikti ekstremalių situacijų metu, jeigu nebūtų interneto ryšio ar elektros.

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„Iš bankų pusės, tai bankai yra pasiruošę tinkamai pagal Lietuvos teisės aktus ir atitinkamai su Lietuvos banku yra pagrindiniai bankai pasirašę sutartis ir adaptavę savo sistemas, kad tas vadinamas „offline“ (liet. be ryšio) režimas yra, jeigu, pavyzdžiui, interneto nebūtų, tai galima būtų atsiskaityti kortelėmis ir kortelės visos yra tam adaptuotos“, – žurnalistams po susitikimo sakė E. Čipkutė.

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„Iš finansų sektoriaus pusės kartu ir pasidžiaugėme, kad finansų sektorius yra atlikęs savo darbą šitoje srityje“, – pridūrė ji.

Be to, pasak premjero, Vyriausybė yra pasirengusi bendradarbiauti su bankais vystant gyventojų įgūdžius ir gebėjimus ne tik taupyti, bet ir investuoti.

Kalbant apie Vyriausybės planą pradėti įgyvendinti nacionalinę kovos su sukčiavimu skaitmeninėje erdvėje strategiją pranešta, jog Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras kuria mokėjimo įstaigų informacijos keitimosi platformą.

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Bankų asociacijos atstovų nuomone, šią platformą turėtų diegti valstybė.

BNS gegužę rašė, kad Lietuva jau kuria atsiskaitymų kortelėmis sistemą, kuri būtų naudojama, jei paskelbus mobilizaciją nebūtų interneto ryšio.

Seimas birželį jau priėmė Mokėjimų įstatymo pataisos, kurios sudaos galimybę gyventojams mobilizacijos metu esant ryšio sutrikimams atsiskaityti už būtiniausias maisto, higienos prekes, vaistus ar degalus. 

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Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento vadovas Evaldas Ruzgys tuomet aiškino, kad nesant ryšio atsiskaitymams bus reikalingos specialiai sukonfigūruotos kortelės ir terminalai – kortelėse bus nustatytas limitas, kiek žmogus galės išleisti tokio atsiskaitymo metu. 

Pasak jo, LB laikosi pozicijos, kad limitas turėtų būti visiems vienodas, gyventojams kortelių nereikės keisti – bankai limitus turės įrašyti į jų korteles. 

M. Sinkevičiaus ir bankų atstovai taip pat aptarė situaciją finansų sektoriuje, paslaugų prieinamumą regionuose.

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