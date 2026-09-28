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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius lankosi Briuselyje – su EK ir NATO vadovais aptars oro gynybą

2026-09-28 16:06 / šaltinis: BNS
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2026-09-28 16:06
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Premjeras Mindaugas Sinkevičius dviejų dienų vizitui išvyko į Briuselį, Belgijos sostinėje jis susitiks su ES ir NATO vadovais.

Mindaugas Sinkevičius Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius dviejų dienų vizitui išvyko į Briuselį, Belgijos sostinėje jis susitiks su ES ir NATO vadovais.

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Kaip pranešė Vyriausybės komunikacijos departamentas, pirmadienio vakarą numatytas premjero susitikimas su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Politikai aptarti Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, kitus klausimus

Politikai turėtų aptarti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027-aisiais prioritetus, Bendrijos saugumo ir gynybos politiką, vykstančias derybas dėl ES Daugiametės finansinės programos, paramą Ukrainai.

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„Pastaraisiais metais matome ne tik augančias grėsmes Europos saugumui, bet ir stiprėjantį ES šalių ryžtą atsakyti. Būdami ES ir NATO Rytų flange negalime pakeisti geografijos, bet galime keisti požiūrį: mūsų dangus yra visos Europos dangus, todėl naujame ES biudžete tikimės matyti poreikius atliepiantį finansavimą gynybai ir saugumui Rytų flange, pirmiausia – grėsmėms iš oro“, – sako M. Sinkevičius.

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Baltijos šalys EK paprašė skubiai skirti 500 mln. eurų gynybos nuo dronų pajėgumams stiprinti. Valstybės tikisi, kad ES papildomą finansavimą regiono gynybai nuo dronų galės skirti dar 2026 metais.

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Dar pirmadienį krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo – pozityvūs. Anksčiau jis yra perspėjęs, jog Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus.

Tuo metu antradienį M. Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute). Anot premjero, Lietuva išlaiko įsipareigojimą į gynybą investuoti daugiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto.

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„Mano įsitikinimu, dabar didžiausias prioritetas turėtų būti teikiamas NATO oro gynybos stiprinimui. Matome, kad agresyvūs Rusijos veiksmai jau atvirai nebeatsiriboja vien Rytų flangu, o pasiekia kitas Europos valstybes. Reikalingas koordinuotas ir jungtinis NATO bloko veikimas“, – sako jis.

Antradienį M. Sinkevičius taip pat kalbėsis su Europos Parlamento (EP) pirmininke Roberta Metsola, EP Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininke Iratxe Garcia Perez (Iračė Garsija Peres), EK nariais Valdžiu Dombrovskiu ir Andriumi Kubiliumi bei su Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO darbuotojais.

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