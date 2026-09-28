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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NATO naikintuvai į orą buvo pakelti net 6 kartus

2026-09-28 15:25 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 15:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
GALERIJA (37)

NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę šešis kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

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Jos duomenimis, rugsėjo 21 dieną NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti vieno rusų žvalgybinio lėktuvo IL-20. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

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Taip pat tą pačią dieną NATO oro gynybos naikintuvai patruliavo greta Latvijos–Baltarusijos sienos.

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Rugsėjo 22 dieną NATO naikintuvai kilo atpažinti du orlaivius SU-30. Šie skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC irgi nepalaikė.

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Rugsėjo 24 dieną naikintuvai skrido atpažinti trijų orlaivių MIG31, vieno keleivinio orlaivio TU-134, vieno universalaus kovos lėktuvo SU30SM ir trijų orlaivių SU30M2. Visi skrido be skrydžio planų, be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšį su RSVC palaikė tik TU-134.

Tą pačią dieną NATO oro gynybos naikintuvai skrido atpažinti ir vieno orlaivio SU-35, dviejų orlaivių SU-30M2 ir vieno rusų žvalgybinio lėktuvo IL20. Orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC taip pat nepalaikė.

Be kita ko, rugsėjo 26 dieną orlaiviai kilo atpažinti vieno šturmo lėktuvo SU-24. Šis irgi skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

NATO oro gynybos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

 

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