Sprogimai netoli NATO sienos: kėlė naikintuvus F-16

„Rugsėjo 27 d. vakare Krašto apsaugos ministerijos radarinė stebėjimo sistema užfiksavo oro taikinį, judantį į šiaurę nuo Chilia Veche, Ukrainos teritorijoje, netoli sienos su Rumunija.
Du Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvai „F-16“, vykdantys oro policijos tarnybą, buvo skubiai pakelti iš 86-osios Borcea oro bazės, kad stebėtų situaciją“, – rašoma Rumunijos gynybos ministerijos pranešime.
Rumunijoje – perspėjimai gyventojams
Tulčos apskrities gyventojams 20:35 buvo išsiųsti perspėjimai.
„Remiantis radaro duomenimis, oro taikinys į Rumunijos oro erdvę įskrido per Ceatalchioi rajoną ir judėjo palei sieną, o jo signalas iš radaro išnyko po maždaug 10 minučių netoli Somovos“, – nurodoma pranešime.
Oro pavojaus signalas buvo atšauktas 22:05.
Pirmadienio rytą į vietą siunčiama specializuota Gynybos ministerijos komanda, kuri turėtų ištirti teritoriją.
„Onet“ skelbia, kad Rumunijos Tulčos apskrities gyventojai matė sprogimus netoli sienos. Vakariniame danguje iš Rumunijos matėsi ugnies blyksniai Ukrainoje.
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