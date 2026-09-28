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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sprogimai netoli NATO sienos: kėlė naikintuvus F-16

2026-09-28 11:19 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 11:19
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Rusijai atakuojant Ukrainą, neramu buvo Rumunijoje. Šalis kėlė naikintuvus, daliai gyventojų išsiųsti perspėjimai. Pranešama, kad iš Rumunijos buvo matomi sprogimai Ukrainoje.

NATO naikintuvai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (37)

Rusijai atakuojant Ukrainą, neramu buvo Rumunijoje. Šalis kėlė naikintuvus, daliai gyventojų išsiųsti perspėjimai. Pranešama, kad iš Rumunijos buvo matomi sprogimai Ukrainoje.

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„Rugsėjo 27 d. vakare Krašto apsaugos ministerijos radarinė stebėjimo sistema užfiksavo oro taikinį, judantį į šiaurę nuo Chilia Veche, Ukrainos teritorijoje, netoli sienos su Rumunija.

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Du Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvai „F-16“, vykdantys oro policijos tarnybą, buvo skubiai pakelti iš 86-osios Borcea oro bazės, kad stebėtų situaciją“, – rašoma Rumunijos gynybos ministerijos pranešime.

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(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NATO naikintuvai

Rumunijoje – perspėjimai gyventojams

Tulčos apskrities gyventojams 20:35 buvo išsiųsti perspėjimai.

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„Remiantis radaro duomenimis, oro taikinys į Rumunijos oro erdvę įskrido per Ceatalchioi rajoną ir judėjo palei sieną, o jo signalas iš radaro išnyko po maždaug 10 minučių netoli Somovos“, – nurodoma pranešime.

Oro pavojaus signalas buvo atšauktas 22:05.

Pirmadienio rytą į vietą siunčiama specializuota Gynybos ministerijos komanda, kuri turėtų ištirti teritoriją.

„Onet“ skelbia, kad Rumunijos Tulčos apskrities gyventojai matė sprogimus netoli sienos. Vakariniame danguje iš Rumunijos matėsi ugnies blyksniai Ukrainoje.

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