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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Užfiksavo vaizdo įraše: rusai spruko persirengę civiliais

2026-09-28 11:02 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 11:02
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Ukrainos kariuomenė užfiksavo atvejį, kai Rusijos okupantai iš puolimo zonos traukėsi prisidengdami ir apsimesdami civiliais gyventojais, rašo „Ukrainska Pravda“.

Užfiksuota, kaip rusai sprunka, prisidengdami civiliais (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (23)

Ukrainos kariuomenė užfiksavo atvejį, kai Rusijos okupantai iš puolimo zonos traukėsi prisidengdami ir apsimesdami civiliais gyventojais, rašo „Ukrainska Pravda“.

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„Rugsėjo 27 d. 2-ojo Ukrainos nacionalinės gvardijos korpuso „Chartija“ žvalgybiniai dronai užfiksavo, kaip Rusijos kariai išveda civilius gyventojus iš Kupjansko gyvenvietės Charkovo srityje. Korpusas vykdo kontrpuolimo operacijas, o okupantai bėga, slėpdamiesi už civilių gyventojų“, – rašoma pranešime.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusai spruko prisidengdami civiliais

Vaizdo įraše matyti devyni žmonės: vaikai, pagyvenę žmonės, vienas žmogus su ramentais. Šalia jų eina šauktinio amžiaus vyrai civiliais drabužiais.

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„Labiausiai tikėtina, kad tai Rusijos kariai, kurie nusivilko uniformas ir, pasislėpę už vaikų ir senolių, traukiasi iš puolimo zonos“, – teigia „Chartija“.

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Žmonės iš Kupjansko buvo išvesti per dujotiekio vamzdį „Šebelinka – Ostrogožskas“. Šį dujotiekį okupantai naudoja nepastebimai į miestą įvesti savo šturmo karius.

Ukrainos kariai teigia, kad vaikams ir pagyvenusiems žmonėms tenka eiti vamzdžiu daugiau nei 10 kilometrų. Vamzdis išeina į mišką, o iš ten žmones, tikriausiai, išveža į okupuotą teritoriją.

„Ukrainos kariai pamatė grupę, bet neatsidengė ugnies, nes ten buvo civiliai: vaikai ir pagyvenę žmonės. Rusai būtent to ir tikėjosi. Pagal tarptautinę teisę kiekvienas iš šių okupantų veiksmų yra nusikaltimas“, – pranešė „Chartija“.

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