„Žalgiris“ – „Olympiacos“ tiesiogiai: stebėkite išskirtines Eurolygos rungtynes

Rungtynių pradžia – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Prieš susitikimo startą – nuo 19:30 val. – kviečiame žiūrėti laidą „GoŽalgiris“, kurią veda Asta Žukaitė-Nalivaikienė.
Šias rungtynes Nemuno saloje stebi ir NBA legenda Sh. O‘Nealas.
Eurolygos sezono starte „Žalgiris“ 83:77 palaužė Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą, o „Oly“ 106:89 susitvarkė su Vitorijos „Baskonia“.
„Atvažiuoja Eurolygos čempionai. Komanda, turinti savo braižą, judina kamuolį iš vienos pusės į kitą, žaidžia su nedaug driblingo, sunku juos sugaudyti, turi aukščiausio klasės žaidėjų kiekvienoje pusėje ir mūsų laukia didelis iššūkis“, – prieš rungtynes kalbėjo Tomas Masiulis.
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