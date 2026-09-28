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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

NKL sezono starte „Žalgiris-2“ Alytuje pranoko „Patriotų“ komandą

2026-09-28 20:22 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-28 20:22
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Kauno „Žalgiris-2“ (1/0) krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį „URBO-NKL“ sezoną, kurio starte svečiuose 108:83 (32:16, 22:22, 28:19, 26:26) įveikė Alytaus „Patriotų“ (0/1) komandą.

(Klubo nuotr.)

Kauno „Žalgiris-2“ (1/0) krepšininkai pirmadienio vakarą pradėjo naująjį „URBO-NKL“ sezoną, kurio starte svečiuose 108:83 (32:16, 22:22, 28:19, 26:26) įveikė Alytaus „Patriotų“ (0/1) komandą.

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Nuo pat pirmųjų minučių Kasparo Vecvagaro auklėtiniai uždavė rungtynių toną ir, daugiau nei dvi minutes surakinę varžovus gynyboje, susitikimą pradėjo 6:0. Vėliau tolimą šūvį pridėjo Dominykas Grunkis, dukart iš toli pasižymėjo Dominykas Urbonavičius, o po Igno Štombergo taškų su pražanga kėlinio antroje pusėje jaunieji žalgiriečiai susikrovė dviženklį pranašumą (24:13), kurį per likusį ketvirčio laiką tik padidino (32:16).

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Antrąjį kėlinį Titas Lavrinovičius pradėjo taškais iš po krepšio, Kristupas Sabeckas leidosi į greitą puolimą, o Gabrielius Krivas realizavo metimą iš vidutinio nuotolio (38:20). Po pertraukėlės G.Krivas pratęsė savo atkarpą iki 7 taškų (45:22), komandos pradėjo keistis taikliais metimais, tačiau jaunieji žalgiriečiai paskutines porą kėlinio minučių taškų nepelnė, tad susikrautas pranašumas prieš ilgąją pertrauką neženkliai aptirpo (54:38).

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Trečiąjį ketvirtį šeimininkai pradėjo solidžiau (43:56), tačiau į greitą puolimą bėgę jaunieji žalgiriečiai netrukus atstatė atotrūkį (62:43). Kėlinio viduryje G.Krivas pridėjo dar vieną tolimą šūvį ir, nors ketvirčio pabaigoje metimai nebekrito, jaunieji žalgiriečiai rinkosi taškus baudų metimais, o K.Sabecko ir Nojaus Mištauto taškai paskutinę minutę leido dar labiau padidinti pranašumą (82:57).

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Lemiamas kėlinys tokiu jau nebebuvo – I.Štombergas pridėjo 100-ąjį tašką, o jaunieji žalgiriečiai ir toliau realizavo savąsias progas ir „URBO-NKL“ sezono atidarymo rungtynėse įsirašė užtikrintą pergalę (108:83).

„Žalgiris-2“: M.Bulanovas 19, I.Štombergas 14 (10 atk. kam.), D.Urbonavičius ir N.Mištautas po 11, G.Krivas ir J.Kukta (6 rez. perd.) po 10, K.Sabeckas 9, D.Jakštonis 8, M.Barzdaitis 7, ..., D.Grunkis 3 (11 rez. perd.).

„Patriotai“: K.Guščikas 17 (18 atk. kam., 3 rez. perd.), E.Jaškus 14 (4 rez. perd.), E.Valenta 13 (9 atk. kam.).

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