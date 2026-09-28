Burgase Lietuvos šokėjai pasiekė Europos finalą ir pasaulio čempionato pusfinalį

Europos jaunimo iki 21 metų standartinių šokių čempionate tarp 39 porų į finalą pateko Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Sūkurys“). Lietuvos duetas galutinėje įskaitoje užėmė 5 vietą. Finale Kristupas ir Liepa už tango, Vienos valsą ir lėtą fokstrotą buvo įvertinti penktosiomis vietomis, o už lėtą valsą ir kvikstepą – šeštosiomis. Susumavus visų penkių šokių vietas, Lietuvos pora surinko 27 taškus ir čempionatą baigė tarp penkių stipriausių Europos jaunimo porų.
Europos čempionų titulą iškovojo Latvijos atstovai Richards Krivins ir Alexandra Shamova, finale laimėję visus penkis šokius. Sidabro medaliai atiteko Lenkijos porai Tymon Olejarz ir Wiktoria Kurda, o bronzą pelnė Bulgarijos šokėjai Artur Vlasenko ir Ivelina Karcheva.
Tą pačią dieną Burgase vyko ir WDSF pasaulio jaunių II dešimties šokių čempionatas, kuriame varžėsi 25 poros. Lietuvai atstovavę Kajus Kaušas ir Auksė Stuopelytė (Klaipėdos „DS dance“) įveikė pirmuosius varžybų etapus, pateko į pusfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 9 vietą.
Pasaulio čempionų titulą iškovojo Bulgarijos pora Kristiyan Donchev ir Martina Kondaklieva. Sidabro medaliais pasipuošė Rumunijos atstovai Danciu Darius Gabriel ir Dediu Alessandra Maria, o bronzą iškovojo Moldovos pora Daniel Martiniuc ir Rima Psederschi.
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