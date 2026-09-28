Sėkmingas Lietuvos šokėjų porų savaitgalis Portugalijoje

WDSF Europos taurėje Lotynų Amerikos šokių varžybose Lietuvai atstovavo Augustinas Trinkus ir Beatričė Rupšlaukytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija“). Lietuvos pora pateko į pusfinalį ir tarp 20 duetų pasidalijo 7–8 vietas. Pusfinalyje Augustinas ir Beatričė surinko 17 taškų, po keturis už sambą ir rumbą bei po tris už čia čia čia, pasodoblį ir džaivą. Iki finalo ribos Lietuvos porai pritrūko šešių taškų.
Europos taurę iškovojo Italijos atstovai Eric Testa ir Federica Brezzo. Sidabro medaliai atiteko Rumunijos porai Mihai Alexandru Cristian ir Iosub Antonia Ioana, o bronzą pelnė Vokietijos šokėjai David Jenner ir Elisabeth Tuigunov.
Sėkmingai Lietuvos poroms susiklostė ir WDSF World Open suaugusiųjų standartinių šokių varžybos, kuriose į finalą pateko dvi mūsų šalies poros. Aurimas Meška ir Gabija Damašiūtė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“ ir Kauno „Danza M“) užėmė 4 vietą, finale surinkę 165,400 balo. Geriausiai Lietuvos pora buvo įvertinta už lėtą fokstrotą, už kurį pelnė 33,350 balo. Nuo trečiosios vietos Aurimą ir Gabiją skyrė 1,800 balo.
Tame pačiame finale varžėsi ir naujasis Lietuvos duetas Laurynas Makarovas ir Anastasija Pavšukova (Vilniaus „Juventos“), užėmę 6 vietą. Lietuvos pora finale surinko 159,100 balo, o daugiausia balų taip pat pelnė už lėtą fokstrotą. Iš viso šioje grupėje varžėsi 24 poros.
Sekmadienį Portugalijoje vyko WDSF pasaulio senjorų I dešimties šokių čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo Evaldas Makrickas ir Ekaterina Makrickienė (Kauno „Danza M“). Lietuvos pora įveikė pirmąjį turą, pateko į ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 15 vietą tarp 23 porų.
Pasaulio čempionų titulą iškovojo Vokietijos šokėjai Christian Platz ir Anja Platz. Sidabro medalius pelnė jų tautiečiai Steve Hädicke ir Antonia Adam, o bronza atiteko Ispanijos porai Manuel Lopez Ruiz ir Beatriz Veiga Dominguez.
Ryškiausias Lietuvos porų rezultatas Portugalijoje pasiektas WDSF World Open suaugusiųjų Lotynų Amerikos šokių grupėje. Einoras Degutis ir Ugnė Bliujūtė (Gargždų „Rolina“ ir Kauno „Sūkurys“) tarp 33 porų iškovojo bronzos medalius. Finale Einoras ir Ugnė surinko 167,750 balo, o geriausią įvertinimą pora gavo už pasodoblį 33,800 balo.
Toje pačioje World Open Lotynų Amerikos šokių grupėje Augustinas Trinkus ir Beatričė Rupšlaukytė dar kartą pateko į pusfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 8 vietą.
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