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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo konkursą laimėjo Daina Smolskutė

2026-09-28 20:25 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-28 20:25
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Konkursą Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus pareigoms užimti laimėjo kultūros politikos ekspertė ir kultūros prodiuserė Daina Smolskutė, pirmadienį pranešė Kultūros ministerija.

Lietuvos nacionalinė filharmonija (BNS nuotr.)

Konkursą Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus pareigoms užimti laimėjo kultūros politikos ekspertė ir kultūros prodiuserė Daina Smolskutė, pirmadienį pranešė Kultūros ministerija.

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Kaip nurodė ministerija, konkurse dalyvavo šeši pretendentai. Juos vertino septynių narių komisija, kurią sudarė meno ekspertai ir Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai.

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Konkurso laimėtojos tinkamumas eiti pareigas dar bus tikrinamas institucijų.

Nuo 2019-ųjų LMTA taip pat studijuoja muzikologijos doktorantūrą

Šiuo metu D. Smolskutė vadovauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Meno vadybos skyriui, dėsto meno vadybos disciplinas, vadovauja tarptautiniams projektams, yra Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus miesto savivaldybės ekspertė.

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Būsimoji filharmonijos vadovė nuo 2019-ųjų LMTA taip pat studijuoja muzikologijos doktorantūrą. Ji yra įgijusi istorijos magistro laipsnį Vilniaus universitete bei kultūros vadybos ir kultūros politikos magistro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje.

2021–2024 metais D. Smolskutė ėjo kultūros viceministrės pareigas, 2013–2021 metais vadovavo Lietuvos kultūros tarybai ir buvo pirmoji jos pirmininkė.

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Anksčiau ji užėmė vadovaujančias pozicijas „VilniusEuropos kultūros sostinė 2009“ projekte, Vilniaus dailės akademijoje, Gatvės muzikos dienoje, yra sostinės „Kultūros nakties“ iniciatorė.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos vadovo kadencija trunka penkerius metus. Nuo 2006 metų įstaigai vadovauja muzikologė Rūta Prusevičienė.

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