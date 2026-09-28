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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo po pergalės su Norvegiją rodė nepasitenkinimą: paliko aikštę anksčiau nei kiti žaidėjai

2026-09-28 20:10 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 20:10
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Cristiano Ronaldo po Portugalijos rinktinės pergalės prieš Norvegiją rodė savo nepasitenkinimą ir iš karto nuėjo į rūbinę. Tuo metu visi kiti komandos futbolininkai liko aikštėje ir nuėjo padėkoti į Oslą atvykusiems Portugalijos rinktinės sirgaliams.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Cristiano Ronaldo po Portugalijos rinktinės pergalės prieš Norvegiją rodė savo nepasitenkinimą ir iš karto nuėjo į rūbinę. Tuo metu visi kiti komandos futbolininkai liko aikštėje ir nuėjo padėkoti į Oslą atvykusiems Portugalijos rinktinės sirgaliams.

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Portugalija sekmadienį UEFA Tautų lygos rungtynėse išvykoje 2:1 įveikė Norvegiją. C. Ronaldo šiose rungtynėse liko ant atsarginių suolo ir aikštėje nepasirodė.

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Po finalinio teisėjo švilpuko 41-erių C. Ronaldo iš karto patraukė link rūbinės. Visi kiti Portugalijos futbolininkai, tiek rungtynes pradėję starto sudėtyje, tiek atsarginiai žaidėjai, išėjo į aikštės vidurį pasveikinti komandos draugų, o vėliau nuėjo prie tribūnose buvusių Portugalijos sirgalių.

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Portugalijos žiniasklaida nurodo, kad rungtynes Osle stebėjo maždaug 500 į Norvegiją atvykusių Portugalijos sirgalių. C. Ronaldo prie jų nepriėjo.

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C. Ronaldo visą susitikimą praleido ant atsarginių suolo. Tai buvo pirmosios oficialios Portugalijos rinktinės rungtynės per daugiau nei 18 metų, kuriose jis nepasirodė aikštėje nė minutei. Paskutinį kartą tokia situacija oficialiose rungtynėse buvo 2008 metų Europos čempionate, kai Portugalija susitiko su Šveicarija.

Po rungtynių Portugalijos rinktinės treneris Jorge Jesusas buvo paklaustas apie C. Ronaldo elgesį. Jis teigė, kad tuo metu nepastebėjo, jog kapitonas iš karto nuėjo į rūbinę, tačiau pripažino, kad su futbolininku apie tai turės pasikalbėti.

Portugalija po dviejų Tautų lygos rungtynių turi šešis taškus. Komandai vadovaujantis J. Jesusas pradėjo savo darbą nacionalinėje rinktinėje dviem pergalėmis iš eilės.

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