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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Kloppas po Vokietijos pralaimėjimo prieš Graikiją: „Tai yra proceso dalis“

2026-09-28 11:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 11:41
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Vokietijos rinktinė UEFA Tautų lygoje sekmadienį įvykusiose rungtynėse minimaliu rezultatu nusileido Graikijos futbolininkams. Pirmąjį pralaimėjimą su nacionaline komanda patyręsJurgenas Kloppas teigė, jog tai yra proceso dalis.

Jurgenas Kloppas | EPA / ANNA SZILAGYI

Vokietijos rinktinė UEFA Tautų lygoje sekmadienį įvykusiose rungtynėse minimaliu rezultatu nusileido Graikijos futbolininkams. Pirmąjį pralaimėjimą su nacionaline komanda patyręsJurgenas Kloppas teigė, jog tai yra proceso dalis.

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„Tai yra proceso dalis. Sudėtis, išsidėstymas, daugybė pokyčių, visa tai 100 proc. priklauso nuo manęs“, – kalbėjo strategas.

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Vokietija praėjusią savaitę Tautų lygoje užfiksavo lygiąsias su Nyderlandais. J. Kloppas palyginus su šiuo susitikimu atliko penkis pokyčius startinėje sudėtyje. Vokiečiai dominavo pirmajame kėlinyje prieš graikus, kontroliuodami net 77 proc. kamuolio.

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„Toks jau tas futbolas. Būčiau sutikęs su lygiosiomis, tačiau dėl pralaimėjimo yra skaudu. Nemanau, kad to nusipelnėme, bet taip jau nutiko. Graikija turėjo planą šioms rungtynėms. Turime labiau tikėti tuo, ką darome ir viskas bus gerai“, – teigė Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris.

Vokietija kitas rungtynes žais spalio 1-ąją dieną, ketvirtadienį, kai Tautų lygoje susitiks su Serbijos futbolininkais. 

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