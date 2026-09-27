Vokietijos rinktinė namuose nusileido Graikijai: Jurgeno Kloppo komanda vis dar neiškovojo pergalės UEFA Tautų lygoje

Vokietijos futbolininkai sekmadienį išvykoje liko nieko nepešę rungtynėse su Graikija. Namuose žaidę vokiečiai pralaimėjo dvikovą 0:1.
Nors vokiečiai kamuolį kontroliavo net 76% rungtynių laiko, tai didelių progų jiems neatnešė. 16 atliktų smūgių baigėsi nesėkmėmis.
Tuo tarpu graikams užteko vienintelio smūgio į vartų plotą. Jį antrajame kėlinyje atliko ir pergalę savo komandai išplėšė Dimitriosas Kourbelis.
Antrą pergalę iš eilės iškovoję graikai pakilo į pirmąją grupės poziciją. Tašką po dviejų dvikovų turintys J. Kloppo auklėtiniai lieka treti.
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