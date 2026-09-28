Edgaras Jankauskas įvertino tašką Kaune: „Sakyčiau, jog rezultatas yra dėsningas“

Jame lietuviai Dariaus ir Girėno stadione 1:1 sužaidė su Azerbaidžano futbolininkais ir iškovojo ketvirtąjį tašką šiame cikle.
Armandas Kučys realizavo ankstyvą baudinį ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį, tačiau netrukus svečiai atsakė tiksliu savo smūgiu ir rezultatą išlygino. Tai ir buvo visi šios dvikovos įvarčiai.
Po dvikovos su žiniasklaida bendravęs E. Jankauskas kalbėjo apie tai, jog tokia mačo baigtis, jo akimis, buvo teisinga.
„Apmaudžiausia, kad buvo dvi labai panašaus lygio komandos, kur vienu metu viena ekipa turėjo daugiau progų ir iniciatyvos, kitu metu – kita komanda tą pačią atkarpą išgyveno. Visgi, sakyčiau, jog tai yra dėsningas rezultatas. Svarbiausia, kad pavyko sukurti atmosferą su sirgaliais ir jų palaikymu“, – kalbėjo treneris.
Tačiau treneris taip pat pridėjo, jog tokiose rungtynėse buvo galima kautis ir dėl pergalės.
„Norėjosi daugiau, nesame savimi patenkinti dėl žaidimo kokybės, nes tikrai galime žaisti geriau. Darėme per daug klaidų, kurių galima išvengti, kurių žaidėjai neturėtų daryti, bet viskam yra paaiškinimas. Šiandien komandos amžiaus vidurkis buvo jauniausias per pastaruosius kelerius metus – berods 24 metai. Jei neskaičiuotume Džiugo Bartkaus amžiaus, tai būtų dar mažiau.
Tos žaidimo bangos yra neišvengiamos, šiandien nebuvo mūsų pačios geriausios rungtynės, bet buvo tikrai gerų momentų. Gerai debiutavo Adrianas Lickūnas, grasino varžovų vartams. Ne pačios gražiausios rungtynės akiai, kuriose reikėjo kentėti, o mes tą ir darėme. Kai yra sunku, mes vis tiek laikomės savo, surandame būdų, kaip susigrąžinti rungtynes į savo rankas“, – vertino specialistas.
Jis pridėjo, jog langui įpusėjus pradeda jaustis ir fizinio nuovargio ženklai, tačiau to per daug sureikšminti jis nenorėjo.
„Normalu, kad jaučiais nuovargis, nes kai kurie žaidėjai sužaidė trečias rungtynes per savaitę. Bandysime kažkiek moderuoti krūvį, leisime pailsėti žaidėjams, kurie žaidė daug minučių, tam turime palankią sudėtį. Dar nespėjome vienas kitam įgristi, klimatas komandoje yra geras. Aišku, nesame šiandien labai laimingi, bet yra kaip yra. Reikia žiūrėti į priekį ir ruoštis kitoms rungtynėms“, – dėstė E.Jankauskas.
Treneris taip pat įvertino pirmą kartą startinėje sudėtyje žaidusio Adriano Lickūno pasirodymą bei išsiplėtė apie Pijaus Širvio patirtą traumą.
„Adrianas debiutavo tikrai gerai, aišku, jaunas žaidėjas, todėl klaidų neišvengė, gal ir jauduliuką jautė. Pijaus netektis mums yra labai skaudi – jam tikriausiai teks praleisti ilgesnį laiką be futbolo, nes trauma rimta. Mano nuomone, Adrianas gerai pakeitė Pijų, natūralu, kad visas rungtynes jam žaisti buvo sunku.
Deja, Pijus patyrė gan rimtą traumą, ko gero, be chirurginės intervencijos neapsieis ir tikriausiai iškris ilgesniam laikui. Tikiuosi, kad ši diagnozė nepasiteisins, bet atrodo kaip rimta trauma. Jis jau į rinktinę atvyko traumuotas, bandė žaisti rungtynes, tikėjosi, kad pasiseks, bet, deja, trauma jį sustabdė“, – kalbėjo treneris.
E. Jankauskas taip pat atskleidė, jog trečiadienio rungtynėse savo šansų turėtų sulaukti ir kiti futbolininkai.
„Mes jau ir anksčiau galvojome, kad tose rungtynėse reikės duoti žaidėjams pailsėti ir rotuoti sudėtį, kitu atveju būtų pavojinga žaidėjų situacijai. Bet kokiu atveju, mes į dvikovą žiūrėsime rimtai. Jeigu reikėtų pasirinkti, kurias rungtynes iš likusiųjų norėtume laimėti, pasirinkimas būtų aiškus, bet rungtynės su Andora mums tikrai yra svarbios“, – sakė E. Jankauskas.
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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)
19.00 val. Lietuva – Andora
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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