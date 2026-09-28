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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Jorge Jesusas šmaikščiai įvertino Roberto Martinezo darbą Portugalijos rinktinėje

2026-09-28 01:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 01:05
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Jorge Jesusas po Portugalijos rinktinės rungtynių užsiminė apie savo pirmtako Roberto Martinezo laikais naudotas standartinių padėčių schemas ir pasijuokdamas kandžiai įvertino ankstesnės komandos darbą šioje srityje.

Jorge Jesusas | EPA nuotr.

Jorge Jesusas po Portugalijos rinktinės rungtynių užsiminė apie savo pirmtako Roberto Martinezo laikais naudotas standartinių padėčių schemas ir pasijuokdamas kandžiai įvertino ankstesnės komandos darbą šioje srityje.

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Portugalijos rinktinės treneris kalbėdamas apie standartines padėtis teigė, kad futbolininkams liepė daryti tai, ką komanda darydavo anksčiau. Vis dėlto jo atsakymas leido suprasti, kad, jo nuomone, ankstesnėje rinktinėje aiškių sprendimų šiose situacijose nebuvo.

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„Aš jiems sakau: darykite tai, ką darydavome anksčiau. Tačiau, panašu, kad nebuvo ką daryti“, – sakė J. Jesusas.

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Ši replika nuskambėjo kalbant apie ankstesnio Portugalijos rinktinės trenerio Roberto Martinezo darbą. R. Martinezas nacionalinei komandai vadovavo iki 2026 metų pasaulio čempionato, o po turnyro jo vietą užėmė J. Jesusas.

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Naujasis Portugalijos rinktinės treneris jau anksčiau yra pabrėžęs, kad turi kitokį požiūrį į komandos žaidimą nei jo pirmtakas. Prieš debiutą J. Jesusas taip pat teigė norintis, kad futbolininkai aikštėje patys spręstų situacijas ir geriau suprastų jo reikalavimus.

J. Jesusas Portugalijos rinktinės trenerio pareigas pradėjo eiti po pasaulio čempionato. Jo debiutas įvyko Tautų lygos rungtynėse su Velsu, kur Portugalija iškovojo pergalę 1:0. Sekmadienį jie 2:1 nugalėjo ir Norvegijos atstovus.

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