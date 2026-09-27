Nyderlandai iškovojo pirmąją pergalę UEFA Taurų lygoje

Antrajame A diviziono ture Nyderlandų rinktinė 2:1 nugalėjo Serbiją.
Pergalę Nyderlandams atnešė naujas atrastas lyderis. Šiame atrankos lange rinktinėje debiutuojantis Mexxas Meerdinkas iš pradžių realizavo baudinį, o po pertraukos ir pelnė pergalingą savo rinktinės įvartį.
Serbams lygybę po pertraukos buvo atstatęs Luka Jovičius.
Po pirmosios pergalės Nyderlandai turi 4 taškus ir 2 grupėje žengia antroje vietoje. Serbai lieka be taškų ir paskutiniai.
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