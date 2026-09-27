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Vyriausybė siūlo pataisose atsisakyti vaikų sutikimo koncepcijos seksualinių nusikaltimų bylose

2026-09-27 17:09 / šaltinis: BNS / aut.
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šaltinis: BNS / aut.
2026-09-27 17:09
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Ministrų kabinetas šią savaitę iš esmės pritarė darbo grupės parengtoms Baudžiamojo kodekso pataisoms dėl seksualinių nusikaltimų, tačiau siūlo atsisakyti jaunesnių nei 16 metų vaikų sutikimo koncepcijos.

Priekabiavimas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Ministrų kabinetas šią savaitę iš esmės pritarė darbo grupės parengtoms Baudžiamojo kodekso pataisoms dėl seksualinių nusikaltimų, tačiau siūlo atsisakyti jaunesnių nei 16 metų vaikų sutikimo koncepcijos.

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Tuo metu Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams Vyriausybė nepritarė.

Teisingumo ministerijos siūlymu, tokia Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui.

Vyriausybė siūlo atsisakyti jaunesnių nei 16 metų vaikų sutikimo koncepcijos, numatant, kad tokio amžiaus asmenys negali duoti sutikimo, o lytiniai santykiai su jais užtrauktų baudžiamąją atsakomybę.

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Taip pat siūloma nemažinti sankcijų už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Teigiama, jog sankcijų švelninimo motyvai ir priežastys nėra aiškūs, o pakeitimai gali neatitikti europinės teisės.

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Ministrų kabinetas siūlo patikslinti Baudžiamajame kodekse numatytą sutikimo sampratą, kad ji atitiktų ES direktyvą ir nebūtų pagrindas paneigti seksualinio prievartavimo sudėties požymius ar švelniau kvalifikuoti pilnamečio asmens seksualinius veiksmus su vaiku.

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Be to, siūloma baudžiamąją atsakomybę už seksualinį priekabiavimą taikyti ne tik darbdaviui, priekabiaujančiam prie jam pavaldaus asmens, bet ir pavaldiniui, priekabiaujančiam prie darbdavio ar vadovo.

Be kita ko, Vyriausybė nepritaria seksualinio priekabiavimo administracinės atsakomybės įtvirtinimui, nes toks pažeidimas nepagrįstai priskiriamas viešosios tvarkos pažeidimams, o seksualinio apsisprendimo laisvės ir neliečiamumo apsauga užtikrinama baudžiamąja teise.

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Taip pat, anot jos, siūloma bylų nagrinėjimo tvarka nepagrįstai didintų teismų darbo krūvį.

BNS rašė, kad Seimas birželį nutarė imtis pluošto Baudžiamojo kodekso pakeitimų, siekiant sumažinti seksualinį priekabiavimą, smurtą, užtikrinti pagalbą nukentėjusiesiems. Šias pataisas parengė praėjusiais metais sudaryta darbo grupė, kurios sudėtyje buvo visų Seimo frakcijų atstovai.

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Pakeitimais siūloma sujungti du skirtingus Baudžiamojo kodekso straipsnius, apibrėžiančius išžaginimą ir seksualinį prievartavimą, paliekant vieną bendrą pavadinimą – seksualinis prievartavimas. Šis apimtų visus lytinių santykių būdus.

Straipsnis taip pat turėtų naują formuluotę: „Tas, kas lytiškai santykiavo vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu su žmogumi be jo laisvanoriško sutikimo, baudžiamas laisvės atėmimu nuo vienų iki penkerių metų.“

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Pakeitus įstatymą pagrindiniu nusikaltimo požymiu taptų laisvanoriško sutikimo nebuvimas, o pareiga įrodyti, jog šis buvo, tektų kaltinamajam.

Pakeitimuose, be kita ko, siūloma numatyti, jog fizinė prievarta, grasinimai ją panaudoti, galimybės priešintis atėmimas, pasinaudojimas bejėgiška būkle tampa atsakomybę sunkinančiais požymiais.

Taip pat norima nustatyti vienodą baudžiamąją atsakomybę nepaisant to, kokia seksualinės prievartos forma panaudota, o seksualinį priekabiavimą darbe bausti ir tada, kai priekabiauja kolega. Šiuo metu sankcijų sulaukia tik vadovai ar kiti pavaldumo santykyje esantys asmenys.

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Siekiama pakeisti ir Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl jaunesnio negu šešiolikos metų asmens viliojimo, nustatant, kad atsakomybė kyla tik už pačių viliojimo veiksmų atlikimą, nereikalaujant, jog kaltininkas imtųsi tolesnių veiksmų susitikimui.

Taip pa siūlomat ilginti senaties terminą seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus. Jeigu būdamas nepilnametis žmogus patyrė seksualinę prievartą, tokio nusikaltimo senaties terminas negali baigtis anksčiau, negu šiam asmeniui sueina 30 metų (šiuo metu – 25 metai).

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