Portugalija paliko Cristiano Ronaldo ant suolo ir nugalėjo Norvegiją

Antrojo turo rungtynėse Portugalai stojo į kovą dviejų pergales pirmajame ture iškovojusių komandų akistatoje. 4 grupės lyderių akistatoje jie išvykoje 2:1 nugalėjo Norvegiją.
Šiose rungtynėse treneris Jorge Jesusas nusprendė verstis be Cristiano Ronaldo. 41-erių metų puolėjas buvo paliktas ant suolo, o po keitimo progos žengti į aikštę treneris jam taip pat nesuteikė.
Aktyvesni ir daugiau progų šiame susitikime turėjo norvegai. Visgi, Joao Felixas pirmajame kėlinyje buvo vienintelis sugebėjęs pasiųsti kamuolį į vartus.
Po pertraukos Erlingui Haalandui pavyko rezultatą išlyginti, bet lygybė švieslentėje žibėjo vos tris minutes. Po jų įvarčiu atsakė Goncalo Ramosas, kuris netrukus dar kartą pasiuntė kamuolį į vartus, bet šį kartą iš jo įvartį atėmė VAR.
6 taškus iš tiek pat galimų turinti Portugalija pirmauja grupėje, o norvegai su 3 taškais užima antrąją poziciją.
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