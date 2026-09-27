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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Portugalija paliko Cristiano Ronaldo ant suolo ir nugalėjo Norvegiją

2026-09-27 23:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 23:39
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Portugalijos futbolo rinktinė tęsia sėkmingą pasirodymą UEFA Tautų lygoje.

Portugalijos futbolo rinktinė | EPA nuotr.

Portugalijos futbolo rinktinė tęsia sėkmingą pasirodymą UEFA Tautų lygoje.

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Antrojo turo rungtynėse Portugalai stojo į kovą dviejų pergales pirmajame ture iškovojusių komandų akistatoje. 4 grupės lyderių akistatoje jie išvykoje 2:1 nugalėjo Norvegiją.

Šiose rungtynėse treneris Jorge Jesusas nusprendė verstis be Cristiano Ronaldo. 41-erių metų puolėjas buvo paliktas ant suolo, o po keitimo progos žengti į aikštę treneris jam taip pat nesuteikė.

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Aktyvesni ir daugiau progų šiame susitikime turėjo norvegai. Visgi, Joao Felixas pirmajame kėlinyje buvo vienintelis sugebėjęs pasiųsti kamuolį į vartus.

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Po pertraukos Erlingui Haalandui pavyko rezultatą išlyginti, bet lygybė švieslentėje žibėjo vos tris minutes. Po jų įvarčiu atsakė Goncalo Ramosas, kuris netrukus dar kartą pasiuntė kamuolį į vartus, bet šį kartą iš jo įvartį atėmė VAR.

6 taškus iš tiek pat galimų turinti Portugalija pirmauja grupėje, o norvegai su 3 taškais užima antrąją poziciją.

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