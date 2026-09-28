Porzingis dėl sveikatos problemų praleis pasirengimo sezonui pradžią

31 metų 221 cm ūgio latvis nevyks kartu su komanda į Havajus ir praleis pasirengimo sezonui pradžią, tačiau aiškesnis terminas, kada aukštaūgis bus pasiruošęs rungtyniauti, nėra nustatytas.
Dar birželio mėnesį K.Porzingis su San Fransisko klubu sudarė naują dviejų metų 40 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą.
Praėjusiame sezone latvis Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 23 minutes pelnė 16,1 taško, atkovojo 5,1 kamuolio ir atliko 2,4 rezultatyvaus perdavimo.
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