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Dviračių maratonų taurės sezono nugalėtojai – Justė Umbrasaitė ir Domas Manikas

2026-09-28 15:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 15:35
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Sekmadienį Vilniuje vyko paskutinis 2026 metų Dviračių maratonų taurės etapas, kuriame pergales iškovoję dviratininkai tapo ir sezono laureatais. Moterų lenktynes laimėjo tituluota orientacininkė Justė Umbrasaitė, vyrų – Domas Manikas.

Domas Manikas (Živilės Kavaliauskienės nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Vilniuje vyko paskutinis 2026 metų Dviračių maratonų taurės etapas, kuriame pergales iškovoję dviratininkai tapo ir sezono laureatais. Moterų lenktynes laimėjo tituluota orientacininkė Justė Umbrasaitė, vyrų – Domas Manikas.

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Pernai Europos dviračių kroso čempionate bronzą tarp 35-39 metų amžiaus grupės dalyvių iškovojęs D. Manikas Dviračių maratono taurės bendros įskaitos čempionu tapo pirmą kartą. Šiemet šios lenktynės vyko net 25-ąjį kartą, tuo tarpu panevėžietis jose dalyvauja kasmet nuo 2008-ųjų.

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„Oras lepino, galvojome, kad gali būti lietaus, šlapia, bet apibendrinus viskas puiku, viskas gerai. Laimėjau 2026 metų Dviračių maratonų taurę, dar vakar pasižiūrėjau, kad šiose varžybose važiuoju nuo 2008 metų. Pirmas bendros įskaitos laimėjimas, o antrų-trečių vietų turėjau gal 10-15“, – šypsojosi sezono laureatas.

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„RealBean.eu“ komandai atstovaujantis D. Manikas Vilniaus etapo finišo tiesiojoje pranoko Arminą Balanaitį („Komandos dvasia-Ultrabike“). Trečias finišavo 8 sek. nugalėtojui nusileidęs Daumantas Kiela („S-Sportas“).

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„Po pirmo rato važiavome aštuoniese ir norėjau sumažinti grupę, tad rato pabaigoje spurtavau į kalniuką ir likome šešiese. Antro rato pabaigoje toje pačioje vietoje paleidome jaunuolį (Daumantą Kielą – aut. past.), tada spurtavau vienas, kad jį pavyčiau. Mane pavijo Arminas ir trečią ratą važiavome trise. Man tai tiko, nes vis tiek yra prizinė vieta, taip pat žinojau, kad jei bendroje įskaitoje finišuosiu grupėje, tapsiu sezono čempionu.

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Likus kilometrui pradėjome spurtuoti, žinojau, kad turiu daugiausiai šansų, nes jaučiausi šiandien gana gerai“, – 63 km lenktynių eigą apibūdino čempionas.

Moterys Dviračių maratonų taurės etape varžėsi 42 km distancijoje, kurioje J. Umbrasaitė įtikinamai pranoko visas konkurentes – antrą vietą užėmusi Greta Briedytė („Alter Ego CC“) bei trečia finišavusi Inga Štuopienė („BikeXpert Cycling Team“) atsiliko 5 min. 17 sek.

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J. Umbrasaitė taip pat triumfavo pirmame sezono etape Druskininkuose, tuo tarpu Ignalinoje nusileido Gabrielei Andrašiūnienei bei finišavo antra.

„Tiesą sakant, minčių laimėti sezono įskaitą nebuvo, nes kažkaip mažiau treniravausi. Paskutinius 2-3 metus buvau banguojanti tiek sporto, tiek emocine prasme. Tikrai yra labai daug stiprių merginų ir galvodavau, kad svarbu sustartuoti, nepralaimėti sau, būt sveikai, gyvai, nenusivožti ir bus gerai, – sakė J. Umbrasaitė. – Per paskutinius du mėnesius šiandien buvo tik šeštas kartas, kai myniau MTB dviratį. Pramyniau penktadienį treniruotėje, trasą apžiūrėjau, o prieš tai myniau prieš mėnesį.“

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Šių metų Vilniaus etape Dviračių maratonų taurės dalyviai važiavo priešinga trasos kryptimi nei iki šiol ir tą lenktynių nugalėtoja įvertino kaip teigiamą pokytį.

„Man šiaip labai patiko trasa, ji tokia dinamiška ir atrodė, kad visai kitaip pravesta. Daugiau važiavimo viena vėže, pavairavimų tarp medžių, tai man pasirodė daug dinamiškesnė ir įdomesnė, kur galima ir paatakuoti, ir pastrateguoti. Atrodė, kad važiuoju visai kitoje vietoje ir viskas kitaip“, – teigė J. Umbrasaitė.

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Vilniuje dviračių sporto entuziastai galėjo minti vieną, du arba tris distancijos ratus, kurio vieno ilgis – 21 km. Šiame sezone buvo varžomasi ne tik kalnų dviračių, bet ir gravelio lenktynėse: sostinėje pergales iškovojo Tadas Malinauskas („Blitz“) bei Elena Čiuraitė („Colibri Cycling“).

Finalinis Dviračių maratonų taurės etapas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės.

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