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Ralis Maroke prasidėjo: daug dulkių ir kova su ankstyvu rytu

2026-09-28 15:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 15:37
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Pirmadienį prasidėjo priešpaskutinis pasaulio rali reido čempionato etapas Maroke – sportininkai savo savaitę pradėjo įveikdami prologą. Po beveik 17 sportinių kilometrų ir 160 kilometrų pervažiavimuose tarp Agadiro miesto ir trasos, „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas Antanas Kanopkinas juokavo, kad pirmasis iššūkis buvo neužmigti kai diena prasidėjo taip anksti.

„CFMOTO Thunder Racing Team“ nuotr. | Komandos nuotr.
GALERIJA (22)

Pirmadienį prasidėjo priešpaskutinis pasaulio rali reido čempionato etapas Maroke – sportininkai savo savaitę pradėjo įveikdami prologą. Po beveik 17 sportinių kilometrų ir 160 kilometrų pervažiavimuose tarp Agadiro miesto ir trasos, „CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos pilotas Antanas Kanopkinas juokavo, kad pirmasis iššūkis buvo neužmigti kai diena prasidėjo taip anksti.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „CFMOTO Thunder Racing Team“ Maroko ralyje

„Baigėsi prologas ir viskas įvyko pagal planą. Svarbiausias dalykas ryte buvo susikaupti ir neužmigti ant keturračio važiuojant link starto. Diena prasidėjo labai anksti ir į tokį ritmą dar pilnai neįėjome – artėjantys rytai dar bus sudėtingi. Nepaisant to, trasoje sekėsi puikiai, pavyko atlikti vieną lenkimą. Taip pat labai daug dulkių“, – įveikęs prologą kalbėjo A. Kanopkinas ir sakė, kad yra patenkintas rezultatu.

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Žvelgiant į visą motociklininkų sąrašą, kurį sudaro per 130 dalyvių, keturračiu važiuojantis sportininkas yra maždaug per vidurį, o tai yra patogi ir tenkinanti pozicija.

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Technika pirmąją dieną taip pat nerodė jokių kaprizų, tad komandos nuotaikos puikios, bet atsipalaiduoti tikrai nėra kada. Jau antradienį bus pirmaoji „Rallye du Maroc“ lenktynių diena, per kurią visas ralio miestelis persikels iš Agadiro į Zagorą. Tai miestas, įsikūręs netoli Alžyro sienos ir apsuptas kalnų.

Pirmąją lenktynių dieną dalyviams teks įveikti daugiau nei 170 kilometrų greičio ruožą, o viso per penkias ateinančias lenktynių dienas jų laukia net 1526 sportiniai kilometrai.

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