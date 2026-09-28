Lietuvoje žaibiškai vagiamas kuras – populiarėja 1 taktika

O vagišiai siautėja visame Vilniaus mieste: vagia dviračius, paspirtukus, lupa automobilių dalis.
Pasak policijos, dažniausiai vagys išlupa brangias išorines automobilių dalis – žibintus ir „distronikus“ (greičio bei atstumo palaikymo sistemas). Kai kurie nusikaltėliai nesismulkina – dalių neardo ir vagia visą automobilį.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Vaizdus fiksuoja degalinių vaizdo stebėjimo kameros: jaunuolis atvažiuoja paspirtuku, prisipila į talpą degalų ir skuodžia kuo toliau. Tokia vagišių taktika populiarėja.
„Atvažiuoja su paspirtuku, kuprine, įsideda talpą, tiesiog prisipila, kiek įmanoma, ir bėga. Iš tikrųjų tokių atvejų yra tikrai ne vienas“, – sakė Lietuviškų degalinių asociacijos vadovė Kristina Čeredničenkaitė.
Vagystės susijusios su šoktelėjusiomis kainomis
Degalinių tinklus vienijančios asociacijos atstovė pastebi, kad vagystės susijusios su rekordiškai kylančiomis degalų kainomis: kas labiausiai brangsta, tą dažniausiai ir vagia. Šiuo atveju vagys nusitaikė į dyzeliną, kurio kaina kai kur siekia 2 eurus ir 30 centų už litrą.
Tokiais nelegaliais būdais pasipelnyti bando vis jaunesni asmenys.
„Tendencija ryški – dyzelino vagysčių, palyginti su praėjusiais metais, padaugėjo. Įdomi tendencija ir tai, kad į šią veiklą vis labiau įsitraukia jaunimas. Ilgapirščiai tikrai nesnaudžia“, – teigė K. Čeredničenkaitė.
Vienas rugpjūčio rytas prestižiniame Žvėryno rajone gyvenančiai Karolinai prasidėjo liūdna staigmena – moteris neberado elektrinio dviračio. Kaip pati sako, dviratis nepigus, jo vertė siekia apie 1 000 eurų. Tačiau atvykę policijos pareigūnai moteriai patarė palaidoti viltis.
„Policija atvažiavo ir pasakė, kad kamerų nėra, todėl nelabai kuo gali padėti. Užsiminė, jog tiesiog net neapsimoka rašyti pareiškimo, tad aš jo ir nerašiau“, – sakė Žvėryno gyventoja Karolina.
Pavogė kieme stovintį automobilį
Žvėryne vagys, panašu, įsisiautėjo. Socialiniuose tinkluose vyras dalijosi, kaip ilgapirščiai bandė pavogti jo automobilio „Porsche“ žibintus. Tačiau šį kartą planas neišdegė – žibintų išlupti nepavyko, o automobilyje liko įstrigęs nusikaltimo įrankis – metalinis laužtuvas.
Vieni lupa dalis, kiti nesismulkina – iškart vagia pačius automobilius. Kitas vyras socialiniuose tinkluose papasakojo savo istoriją: atėjęs ryte neberado Žvėryne iš vakaro palikto automobilio. Kai kurie prestižinio rajono gyventojai sunerimę – sako, jog baisu ką nors palikti lauke. Kiti teigia, kad nėra ko bijoti: automobiliai apdrausti, o kaimynai akylai stebi aplinką ir draugiškai praneša įtarę ką nors negero.
Policijos atstovas patvirtino, kad Žvėrynas vagysčių skaičiumi neišsiskiria – vagišiai darbuojasi visame mieste. O tendencijos aiškios: dažniausiai nusitaikoma į konkrečių markių automobilius.
„Vagiami „Toyota“, „Lexus“, „Hyundai“ ir „Kia“ automobiliai. Tai siejama su tuo, kad šių automobilių apsaugos sistemos galimai yra lengviau pažeidžiamos“, – dalijosi policijos atstovas Artūras Šmigero.
Per metus Vilniuje pavagiama kelios dešimtys automobilių, o jų dalių vagystės – dar dažnesnės. Dažniausiai ilgapirščiai nulupa vertingas detales, tokias kaip žibintai ar „distronikai“. Akyli vagys turi išlavintą akį: neretai išluptų ir pavogtų žibintų vertė siekia 2–3 tūkstančius eurų.
Policija pataria nukentėjus nuo vagių nedelsiant apie tai pranešti bei užpildyti pranešimą portale epolicija.lt.
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