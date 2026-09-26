Pasakė, ar JAV kariai Lietuvoje bus mainais į baltarusiškas trąšas: „Diplomatai žino daugiau, nei pasakoma viešai“

Ką tai reiškia, TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su politologe Dovile Jakniūnaite.
Ką mums reikštų toks Amerikos ir Baltarusijos susibičiuliavimas?
Čia labiau yra politinis jo pareiškimas negu kokia nors ekonominė arba realistinė prasmė. Pastaruosius metus matėme užuominų, kad paleidžiami politiniai kaliniai ir šiek tiek nuimama sankcijų. Prieš praėjusią savaitę išgirdome, kai buvo paleisti dar 25 politiniai kaliniai už sankcijų kelioms įmonėms panaikinimą. Buvo galima tikėtis tokio pobūdžio pareiškimų, kol kas girdime tiesiog atlaisvėjusį požiūrį į Baltarusiją, bet dėl realistiškesnių pasekmių dar teks palaukti ir išsiaiškinti, kaip viskas yra iš tikrųjų.
Ar Lietuva dalyvavo derybose?
Prieš kurį laiką D. Trumpo pasiuntinys susitiko su A. Lukašenka, o dabar D. Trumpas džiaugiasi, kad bus sutartis ir pirks trąšas iš jų. Prieš tai atstovas susitiko su mūsų užsienio reikalų ministru, prezidentu, premjeru. Ar ir mūsų vadovai žinojo apie galimus susitarimus?
Galima spekuliuoti, kad galėjo žinoti arba bent jau nuspėti, nes net ir nežinant buvo galima numatyti, kad kažkas galėjo būti. Tikėkimės, mūsų vadovai žinojo daugiau šios informacijos.
Po D. Trumpo pareiškimo vėl grįžo spėlionės, ar būtų įmanomas tranzitas per Lietuvą. Tai ar būtų?
Teisiškai iki vasario mėnesio, kol galioja europinės sankcijos, tikrai negalės būti joks tranzitas ir eksportas per Lietuvos teritoriją. Kaip bus toliau – klausimas, koks įmanomas susitarimas ir kokia dinamika bus naujųjų metų pradžioje.
Kaip vertinti situaciją, kai Amerika pradeda bičiulystę su A. Lukašenka? Kokia tikimybė, kad atsiras draugystė ekonominiu ar kitu pagrindu su Rusija?
Situaciją su Baltarusija galima traktuoti bent dviem būdais. Viena vertus, buvo D. Trumpo aplinkos pareikšta interpretacija, kad norima suskaidyti Rusijos ir Baltarusijos aljansą, kas nėra labai realistiška, nes Baltarusija labai priklauso nuo Rusijos. Kitas dalykas – D. Trumpui reikia daug gerų ekonominių naujienų prieš vidurio kadencijos rinkimus lapkričio pradžioje. Iš čia motyvas pirkti pigiau nei iš kanadiečių, kurie dabar matomi neigiamai dėl muitų karo. Tai kontekstas gerų žinių generavimui, panašiai kaip ir vykstantis sutarimas su Grenlandija bei Danija.
JAV kariai Lietuvoje – mainais į baltarusiškas trąšas?
Amerikos kariai Lietuvoje – G. Nausėda nuvažiavo į Ameriką ir girdime, kad kariai jau pakeliui. Ar tai galėjo būti derybų objektas – kariai mainais už palankų požiūrį į tranzitą?
Čia galime tik spekuliuoti. Karių peržiūra susijusi su procesais Pentagone. Amerikiečiai neplanuoja pasitraukti iš Europos, tiesiog permąsto karių pasiskirstymą pasaulyje. Visų karių patraukimas iš rytinio flango parodytų silpnumą ir pasidavimą Rusijai, kas Donaldui Trumpui ir gynybos politikams yra jautrus klausimas.
Konservatorius L. Kasčiūnas sako, kad jeigu mūsų diplomatai nežinojo apie Amerikos derybas su Baltarusija dėl trąšų, tai yra diplomatijos pralaimėjimas.
Diplomatai žino daug daugiau, nei pasakoma viešai, žinutės sklando koridoriuose. Nereikia nuvertinti mūsų diplomatų ir buvusios Vyriausybės pajėgumo.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.