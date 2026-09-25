JAV sprendimas dar nepriimtas – Lenkijos ministras

Tai amerikiečių sprendimas, kuris „akivaizdu, dar nepriimtas“, sakė jis spaudos konferencijoje Niujorke.
Taip ministras reagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus. Šis prieš tai kalbėjo apie didelę pažangą siekiant įkurti naują bazę. R. Sikorskis kartu atkreipė dėmesį į šiuo metu vykstančią JAV karinių pajėgų buvimo Europoje peržiūrą. Ja esą veikiau sumažinti bendrą JAV karių skaičių Europoje, o ne jį didinti.
Tačiau, ministro vertinimu, pajėgų išdėstymas gali keistis. Nuo Šaltojo karo pabaigos saugumo padėtis esą pasikeitė: kai kuriems Europos regionams dabar kyla mažesnė, o kitiems – gerokai didesnė grėsmė. Anot žiniasklaidos, todėl Pentagonas be galimo pajėgų mažinimo taip pat svarsto galimybę dalį karių perkelti į rytus.
R. Sikorskis priminė, kad praėjusiomis savaitėmis Lenkijoje lankėsi JAV politinė- techninė darbo grupė, kad įvertintų tinkamą vietą naujai bazei. Pasak ministro, vyriausybė ir prezidentas bendradarbiauja šiuo klausimu bendradarbiauja.
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