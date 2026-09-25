Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

JAV sprendimas dar nepriimtas – Lenkijos ministras

2026-09-25 15:19 / šaltinis: ELTA / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / Parengė:
2026-09-25 15:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sprendimas dėl naujos JAV karinės bazės įkūrimo Lenkijoje dar nepriimtas, pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis, kuriuo remiasi „polskieradio.pl“.

JAV sprendimas dar nepriimtas – Lenkijos ministras EPA
GALERIJA (7)

Sprendimas dėl naujos JAV karinės bazės įkūrimo Lenkijoje dar nepriimtas, pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis, kuriuo remiasi „polskieradio.pl“.

REKLAMA
1

Tai amerikiečių sprendimas, kuris „akivaizdu, dar nepriimtas“, sakė jis spaudos konferencijoje Niujorke.

Taip ministras reagavo į JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus. Šis prieš tai kalbėjo apie didelę pažangą siekiant įkurti naują bazę. R. Sikorskis kartu atkreipė dėmesį į šiuo metu vykstančią JAV karinių pajėgų buvimo Europoje peržiūrą. Ja esą veikiau sumažinti bendrą JAV karių skaičių Europoje, o ne jį didinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau, ministro vertinimu, pajėgų išdėstymas gali keistis. Nuo Šaltojo karo pabaigos saugumo padėtis esą pasikeitė: kai kuriems Europos regionams dabar kyla mažesnė, o kitiems – gerokai didesnė grėsmė. Anot žiniasklaidos, todėl Pentagonas be galimo pajėgų mažinimo taip pat svarsto galimybę dalį karių perkelti į rytus.

REKLAMA
REKLAMA

R. Sikorskis priminė, kad praėjusiomis savaitėmis Lenkijoje lankėsi JAV politinė- techninė darbo grupė, kad įvertintų tinkamą vietą naujai bazei. Pasak ministro, vyriausybė ir prezidentas bendradarbiauja šiuo klausimu bendradarbiauja.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpo pasiuntinių Witkoffo ir Kushnerio vizitas Kyjive

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų