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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras: griežtesnė elektrinių paspirtukų tvarka – spalį

2026-09-19 11:57 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 11:57
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Daliai visuomenės piktinantis pavojingu elektrinių transporto priemonių judėjimu, ypač nepilnamečių, važiavimu viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus.

Elektrinis paspirtukas. ELTA / Andrius Ufartas

Daliai visuomenės piktinantis pavojingu elektrinių transporto priemonių judėjimu, ypač nepilnamečių, važiavimu viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus.

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„Dirbame ties mikrojudumo priemonių klausimu dėl saugumo ir spalį turėtume turėti atitinkamus projektus ir sprendinius, kaip pradėti valdyti tą nevaldomą situaciją dėl mikrojudumo priemonių“, – Seimo Ekonomikos ir inovacijų komitetui šią savaitę sakė J. Taminskas.

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Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių: „Tai apima ne tik elektrinius paspirtukus, bet ir elektrinius motorolerius, elektrinius dviračius, tas elektrines trirates ar keturrates transporto mikrojudumo priemones, kurios važinėja viešojo naudojimo keliais be registracijos.“

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Jis teigė, kad tokių transporto priemonių keliuose daugėja.

Tuo metu socialdemokratė Birutė Vėsaitė sakė, jog daug nerimo dėl jų keliamo pavojaus turi visuomenė, laukianti griežtesnio reguliavimo.

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Kokius pokyčius ruošia?

Anksčiau ministras yra teigęs, jog griežtinant mikrojudumo priemonių naudojimą ketinama peržiūrėti jų vairuotojų amžių, registravimo reikalavimus.

Kaip rašė BNS, ministerija siūlo keisti kai kurias Kelių eismo taisykles (KET) – norima įpareigoti dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus lenkiant ar apvažiuojant kitą dviratininką ar paspirtukininką sulėtinti iki jo važiavimo greičio.

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Taip pat siūloma įvesti tik rekomendacinius 1 ir 1,5 metro šoninius atstumus, lenkiant dviratininkus ar mikrojudumo priemonių vairuotojus, kurie iki šiol buvo privalomi. Pasak ministerijos, tai kėlė problemų, nes ne visur vairuotojai galėjo išlaikyti tokį atstumą, todėl neturėdavo galimybės atlikti lenkimo.

Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu, pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų, įvairių paspirtukų ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius.

Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai – klientams juos suteikti.

indeliai.lt

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