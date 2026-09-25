Ryškėja naujos detalės po Xi Jinpingo susitikimo su Trumpu: siekia išvengti naujo konflikto?

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Po pasitikimo kariniame oro uoste su virš galvų praskriejančiais strateginiais bombonešiais ir porą valandų trukusių formalių derybų – smokingu pasipuošęs D. Trumpas ir Melania Trump su baltu šilkiniu kaspinu ant kaklo kviečia Xi Jinpingą ir ilga raudona suknia pasipuošusią Kinijos pirmąją ponią prašmatnios vakarienės.
Kinijos prezidentas dėstė sąlygas Trumpui
Baltųjų rūmų meniu – ne tik sezamuose apskrudintas jūros ešerys, bet ir ilgas sąrašas Amerikos technologijų gigantų prie vieno stalo. Ir, žinoma, šeimininko dovanos svarbiam svečiui.
„Baltagalvis erelis yra JAV nacionalinis simbolis, įkūnijantis laisvą ir sklendžiančią Amerikos sielą. Ir tikimės, kad jis ras gražią, puikią vietą Pekine...“, – sakė D. Trumpas.
Kur Kinijos lyderis pastatys D. Trumpo dovaną – parodys laikas. Parodys ir tai, ko abu lyderiai pasiekė vizito metu.
Xi Jinpingas savo kalboje pabrėžė, kad neturi būti jokio konflikto ir konfrontacijos.
„Šiandien stovime prie istorinio momento Kinijos ir JAV santykiuose. Prezidentas Trumpas pažadėjo padaryti Ameriką vėl didžią ir leido Amerikos žmonėms žengti reikšmingus žingsnius. O Kinija pasiryžusi pasiekti didįjį nacionalinį atgimimą, ir Kinijos modernizavimas nuolat rodo proveržį. Šie tikslai yra ambicingi, ir abu galime juos pasiekti. Turime elgtis kaip atsakingos didžios šalys“, – kalbėjo jis.
Xi Jinpingas vizito metu aiškiai dėstė sąlygas, kurios, anot jo, leistų konkuruojančioms supergalioms išvengti tiesioginio konflikto – ar tai būtų dėl prekybos, DI, ar Taivano. Visais klausimais, anot Xi Jinpingo, šalys privalo glaudžiau bendradarbiauti ir vengti konfliktų.
„Tegu mūsų tautų ateitis būna harmoninga, taiki ir sėkminga. Ir mes visi čia šiandien ir šį vakarą pagerbiame jus. Ačiū, kad atvykote į Ameriką...“, – sakė D. Trumpas.
Prašė prieštaravimo Taivano nepriklausomybei
Skelbiama, kad Xi Jinpingas susitikimų metu spaudė D. Trumpą, kad Vašingtonas oficialiai paprieštarautų Taivano nepriklausomybei.
D. Trumpas gyrėsi diktatoriui, kuris pagal savo nuožiūrą šalį valdo jau 13 metų. Tačiau, ar Kinijos lyderiui brėžiant savo sąlygas, savąsias brėžia ir Amerikos prezidentas?
„Tikiu, kad po stalu ar užkulisiuose bus kažkokie detalesni susitarimai tarp šalių. Ir jie niekam neskelbs, ką nusprendė daryti dėl Irano, Korėjos pusiasalio ar net Taivano. Mes nesužinosime šios informacijos“, – tikino Tokijo tarptautinio universiteto profesorius Hak Yin Li.
Demokratai suskubo kritikuoti D. Trumpą, esą, be skambių pareiškimų, šis nepasiekė jokių nuolaidų iš Kinijos ir dar dviem mėnesiams atitolino prekybos susitarimus su Kinija.
O tuo metu Pekinas vėluoja vykdyti susitarimus ir dėl Amerikos žemės ūkio produktų pirkimo, ir dėl retųjų iškasenų tiekimo. D. Trumpas pasigyrė Xi Jinpingui, kaip pagal savo skonį perdaro Baltuosius rūmus.
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