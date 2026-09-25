Po miško kirtimo Rima pakraupo, ką išvydo savo sklype: „Radom baisią situaciją"

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Dėl sugadinto kelio seniūnija ir sklypo savininkė kreipėsi į pareigūnus. Pažliugęs kelias miško pašonėje, Rokiškio rajone, buvo lygus laukas, ūkininko dirbama žemė. Beveik metro gylio provėžas privačiame sklype paliko miško kirtėjai. Tokį vaizdą, anot žemės savininkės, jie rado rugsėjo pradžioje.
„Tai yra brutalus elgesys. Aš labai abejoju, kad mūsų melioracijos sistema per tokias provėžas išliko sveika“, – sielvartauja sklypo savininkė Rima Jevdokimovaitė.
Suniokotas žemės sklypas
Sklypo savininkė netruko išsiaiškinti, kas taip suniokojo jai priklausančią žemę. Ji atskleidė, kad jų prosenelių žemes, kurias jie lanko ir prižiūri, suniokojo įmonė „Miško draugas“.
Pasak savininkės, miško kirtėjai nė nesiteikė atsiklausti ar bent informuoti apie planuojamus medienos vežimo darbus. Maža to, jie net svetimą privačią žemę savavališkai naudoja medienos sandėliavimui.
„Jie medieną savo parduos, pinigus kaip ir gaus už viską, o kas mums sutvarkys tai, ką jie pridarė? Ką, mes patys turim tvarkytis? Mūsų žemė buvo normali, niekam netrukdė“, – pyksta Rima.
Suniokotas ne tik privatus Rimos sklypas. Buvo sugadintas ir vietinės reikšmės kelias. Moteris džiaugiasi, kad tai nėra jų nuostolis, tačiau jų pravažiuojamasis kelias baisus.
„Radom baisią situaciją. Iki to tas kelias ir nebuvo ypatingos būklės, tačiau buvo lengvai pravažiuojamas lengvuoju automobiliu“, – sako Pandėlio seniūnas Algirdas Kulys.
Įmonė nepripažįsta kaltės
Su taip pasidarbavusiais miško kirtėjais pavyko susisiekti telefonu. „Miško draugo“ atstovas pateikia savo versiją. Direktorius Aidas Stainys telefonu žurnalistams teigė, kad ten viskas jau buvo išbuzota.
Pandėlio seniūnas piktinasi, kad miško vežėjai visada atvažiuoja ir sako, jog rado tokį kelią. „Miško draugo“ atstovas tikina savivaldybei priklausantį kelią jau taisė, atvežė akmenų. „Miško draugas“ pasidalino filmuotais vaizdais, esą įrodančiais, kokį lauką jie rado pamiškėje prieš pradedant vežti iš miško medieną. Ir savo kaltės kratosi.
„Buvo traukta urėdijos ir aš tą turiu nufilmuota, tada pralygino, tai reiškia, ta visa buza ir liko, tik akiai gražiau. Lygiai tą patį dabar mes po ištraukimo padarysime“, – ginasi direktorius Aidas Stainys.
„Taip ir nėra pasiaiškinimo, kodėl nebuvo derinta, kodėl važinėta per mano žemės sklypą. Aš dar galvoju, kiek dar yra tokių sklypų, kuriuos būtent „Miško draugas“ ar kitos kertančios įmonės irgi lygiai taip pat apgadino“, – sako Rima Jevdokimovaitė.
Privatūs kirtėjai esą dažnai nesiteikia bent informuoti seniūnijų apie planuojamus darbus. Tuomet sudėtinga ir įrodyti, kai nėra užfiksuota, kaip kelias ar sklypas atrodė prieš pradedant vežti medieną. Algirdas Kulys sako, kad nėra aiškios, apibrėžtos valstybiniu mastu tvarkos, bet ji turėtų būti privalomai derinama, jei yra vykdomi medienos darbai. Dėl suniokoto vietinės reikšmės kelio seniūnija kreipėsi į policiją. Į pareigūnus kreipėsi ir sklypo šeimininkė.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.