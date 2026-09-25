Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Degalų kainos Baltijos šalyse: Taline ir Rygoje sumažėjo, o Vilniuje – didėjo

2026-09-25 16:08 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-25 16:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šią besibaigiančią savaitę degalų kainos Baltijos šalių sostinėse nerado vieningos krypties: Taline ir Rygoje jos sumažėjo, o Vilniuje – didėjo, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta kainų palyginimo analizė.

Degalinės Lietuvoje Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (11)

Šią besibaigiančią savaitę degalų kainos Baltijos šalių sostinėse nerado vieningos krypties: Taline ir Rygoje jos sumažėjo, o Vilniuje – didėjo, rodo naujausia degalinių tinklo „Circle K“ atlikta kainų palyginimo analizė.

REKLAMA
0

Taline per savaitę vidutinė benzino kaina sumažėjo 6 centais, o dyzelino – 4,7 cento. Vilniuje benzinas kainavo vidutiniškai 4,5 cento daugiau, o dyzelinas – 2,5 cento daugiau nei praėjusį penktadienį. Rygoje benzino kainos vidurkis sumažėjo 2,7 cento, o dyzelino – 0,3 cento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį Taline 95 markės benzinas kainavo vidutiniškai 1,919 euro už litrą – 2,6 cento mažiau nei Rygoje ir 5 centais mažiau nei Vilniuje. Vidutinė 98 markės benzino litro kaina Taline buvo 1,979 euro – 3,6 cento mažiau nei Rygoje ir 8,9 cento mažiau nei Vilniuje.

REKLAMA
REKLAMA

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

Dyzelino kaina Taline buvo 2,112 euro už litrą – 1,3 cento mažesnė nei Rygoje ir 16,7 cento mažesnė nei Vilniuje.

Šis kainų palyginimas pateikiamas tik informaciniais tikslais. Kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų