Degalų kainos Baltijos šalyse: Taline ir Rygoje sumažėjo, o Vilniuje – didėjo

Taline per savaitę vidutinė benzino kaina sumažėjo 6 centais, o dyzelino – 4,7 cento. Vilniuje benzinas kainavo vidutiniškai 4,5 cento daugiau, o dyzelinas – 2,5 cento daugiau nei praėjusį penktadienį. Rygoje benzino kainos vidurkis sumažėjo 2,7 cento, o dyzelino – 0,3 cento.
Penktadienį Taline 95 markės benzinas kainavo vidutiniškai 1,919 euro už litrą – 2,6 cento mažiau nei Rygoje ir 5 centais mažiau nei Vilniuje. Vidutinė 98 markės benzino litro kaina Taline buvo 1,979 euro – 3,6 cento mažiau nei Rygoje ir 8,9 cento mažiau nei Vilniuje.
Dyzelino kaina Taline buvo 2,112 euro už litrą – 1,3 cento mažesnė nei Rygoje ir 16,7 cento mažesnė nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas pateikiamas tik informaciniais tikslais. Kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.