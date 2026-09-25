Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Nuo sausio – dar didesnės dyzelino kainos? „Keisti dalykai su tuo akcizu“

2026-09-25 13:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 13:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dyzelinas nuo sausio gali dar pabrangti. Tačiau ekonomistas Raimondas Kuodis kelia klausimą, ar didesnis mokestis Lietuvai tikrai atneš daugiau pinigų?

Dyzelinas nuo sausio gali dar pabrangti. Tačiau ekonomistas Raimondas Kuodis kelia klausimą, ar didesnis mokestis Lietuvai tikrai atneš daugiau pinigų?

REKLAMA
2

Į degalų kainą įskaičiuotas akcizas turi dvi dalis – pagrindinę sumą už kurą ir papildomą CO2 dalį, susietą su deginant kurą išmetamu anglies dioksidu. Sudėjus abi gaunamas vienas mokestis.

Nuo 2027 metų numatyta didinti būtent CO2 dalį. Vyriausybė svarsto, ar šį didinimą sušvelninti arba atidėti, tačiau sprendimas dar nepriimtas.  Apie šią tvarką R. Kuodis rašo savo „Facebook“ įraše.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pats akcizo mokestis jau yra dedamoji už neigiamus jo vartojimo poveikius (tarša, apimant CO2, kelių gadinimas). Tad CO2 dedamoji yra ANTROJI dedamoji, tai kam jos atskiros reikia iš viso“, – rašo ekonomistas.

REKLAMA
REKLAMA

R. Kuodžiui užkliuvo ir kitų metų tarifai – CO2 dalis už 1000 litrų dyzelino siektų 131 eurą, o už tiek pat benzino – 120 eurų. Ekonomistas kelia klausimą, „jei jau ją uždėjo, tai kodėl ne didesnę ant benzino, kuris CO2 atžvilgiu yra ketvirtadaliu taršesnis už dyzelį.“

REKLAMA

Tačiau litrą su litru palyginus, daugiau CO2 išsiskiria iš dyzelino. Lyginant automobilius svarbu ir tai, kiek degalų jie sunaudoja nuvažiuodami tą patį atstumą.

Kodėl mini kaimynus?

R. Kuodžio pridėtoje skaidrėje nurodoma, kad 2025 metais vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje, neskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio (PVM), buvo 9 centais už litrą didesnė nei Lenkijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Skaidrėje taip pat matyti, kad per Lietuvą važiavę užsienio vežėjai čia pirko mažiau dyzelino. Kiek akcizo dėl to nesurinkta, joje nenurodyta. Jei vežėjas dėl kainos baką pripildo Lenkijoje, Lietuva už tą kurą akcizo negauna.

„Pasekmėje atidavinėjame akcizą kaimynams. Dar reik pridėti kitus neigiamus efektus – mažiau mokesčių dėl be reikalo sumažintos namų ūkių perkamosios galios“, – rašo R. Kuodis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Perkamoji galia – tai kiek žmogus gali nusipirkti už turimus pinigus.

Jei dabartinis planas nesikeistų, vien dėl didesnės CO2 dalies dyzelino litras nuo sausio, įskaičiavus PVM, galėtų pabrangti apie 9,4 cento. Pripildyti 50 litrų baką tuomet kainuotų beveik 5 eurais daugiau. Kiek iš tiesų kainuos degalai, priklausys ir nuo valdžios sprendimo, ir nuo pačių degalų kainų.

„Visa tai galima pataisyti“, – apibendrina R. Kuodis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Degalai Andrius Ufartas/ELTA
Prancūzijoje – naujas degalų kainų rekordas: dyzelinas perkopė 2,40 euro
Degalinė (nuotr. Elta)
Lietuva – ne išimtis: degalai brango visose Baltijos šalyse

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų