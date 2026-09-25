Nuo sausio – dar didesnės dyzelino kainos? „Keisti dalykai su tuo akcizu“

Į degalų kainą įskaičiuotas akcizas turi dvi dalis – pagrindinę sumą už kurą ir papildomą CO2 dalį, susietą su deginant kurą išmetamu anglies dioksidu. Sudėjus abi gaunamas vienas mokestis.
Nuo 2027 metų numatyta didinti būtent CO2 dalį. Vyriausybė svarsto, ar šį didinimą sušvelninti arba atidėti, tačiau sprendimas dar nepriimtas. Apie šią tvarką R. Kuodis rašo savo „Facebook“ įraše.
„Pats akcizo mokestis jau yra dedamoji už neigiamus jo vartojimo poveikius (tarša, apimant CO2, kelių gadinimas). Tad CO2 dedamoji yra ANTROJI dedamoji, tai kam jos atskiros reikia iš viso“, – rašo ekonomistas.
R. Kuodžiui užkliuvo ir kitų metų tarifai – CO2 dalis už 1000 litrų dyzelino siektų 131 eurą, o už tiek pat benzino – 120 eurų. Ekonomistas kelia klausimą, „jei jau ją uždėjo, tai kodėl ne didesnę ant benzino, kuris CO2 atžvilgiu yra ketvirtadaliu taršesnis už dyzelį.“
Tačiau litrą su litru palyginus, daugiau CO2 išsiskiria iš dyzelino. Lyginant automobilius svarbu ir tai, kiek degalų jie sunaudoja nuvažiuodami tą patį atstumą.
Kodėl mini kaimynus?
R. Kuodžio pridėtoje skaidrėje nurodoma, kad 2025 metais vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje, neskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio (PVM), buvo 9 centais už litrą didesnė nei Lenkijoje.
Skaidrėje taip pat matyti, kad per Lietuvą važiavę užsienio vežėjai čia pirko mažiau dyzelino. Kiek akcizo dėl to nesurinkta, joje nenurodyta. Jei vežėjas dėl kainos baką pripildo Lenkijoje, Lietuva už tą kurą akcizo negauna.
„Pasekmėje atidavinėjame akcizą kaimynams. Dar reik pridėti kitus neigiamus efektus – mažiau mokesčių dėl be reikalo sumažintos namų ūkių perkamosios galios“, – rašo R. Kuodis.
Perkamoji galia – tai kiek žmogus gali nusipirkti už turimus pinigus.
Jei dabartinis planas nesikeistų, vien dėl didesnės CO2 dalies dyzelino litras nuo sausio, įskaičiavus PVM, galėtų pabrangti apie 9,4 cento. Pripildyti 50 litrų baką tuomet kainuotų beveik 5 eurais daugiau. Kiek iš tiesų kainuos degalai, priklausys ir nuo valdžios sprendimo, ir nuo pačių degalų kainų.
„Visa tai galima pataisyti“, – apibendrina R. Kuodis.