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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Aukštaūgius ilsinęs „Žalgiris“ neturėjo problemų su šiauliečiais

2026-09-27 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-27 16:20
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Kauno „Žalgiris“ (3/0) toliau pildo pergalių sąskaitą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

(Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
GALERIJA (17)

Kauno „Žalgiris“ (3/0) toliau pildo pergalių sąskaitą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“.

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Tomo Masiulio kariauna namuose 101:82 (21:19, 27:18, 32:19, 21:26) sutriuškino „Šiaulius“ (1/2).

Rungtynes stebėjo 6746 žiūrovai.

Ąžuolas Tubelis ir Jonas Valančiūnas gavo poilsio, o Sabenas Lee ir Nigelas Williamsas-Gossas nežaidė dėl traumų.

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Dustinas Sleva ir Marekas Blaževičius išvedė į priekį žalgiriečius (5:2), nors Davionas McKnightas ir truktelėjo priekin „Šiaulius“ – 6:9. Dovydas Romančenko dar sumetė baudas, o Martynas Pacevičius tuo pačiu būdu rezultatą lygino – 9:9. Karolis Lukošiūnas ir Sterlingas Brownas apsikeitė tritaškiais (18:14), tačiau netrukus Mike‘as Caffey pirmąsyk persvėrė rezultatą – 19:18. Po pirmo kėlinio „Žalgiris“ pirmavo 21:19.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Žalgiris“ – „Šiauliai“

Cedricas Hendersonas sugrąžino lygų rezultatą, nors Marekas Blaževičius ir „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas neleido tuo džiaugtis svečiams. Maža to, iš toli taiklus buvo ir Dovydas Giedraitis – 29:22. Šeimininkams pirmaujant, kapitonas paliko aikštę, susižeidęs čiurną, tad „Žalgiris“ tęsė pirmąją rungtynių dalį be jo. Po Carseno Edwardso ir Deivido Sirvydžio metimų skirtumas tapo jau dviženklis (43:30), bet iki kėlinio pabaigos „Šiauliai“ deficitą aptirpdė – 37:48. Kėlinį taikliu tritaškiu su sirena uždarė D.Sirvydis.

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Kauniečiai toliau pirmavo stabiliai ir didino atotrūkį nuo svečių – 56:41. Tolimais metimais „Žalgiris“ stūmė varžovus į kampą (69:49), o minutės pertraukėlė negelbėjo Dariaus Songailos kariaunos. Iš toli pataikė ir Marius Grigonis, o po trijų kėlinių šeimininkai laikė kontrolę savo rankose – 80:56.

Paskutinis ketvirtis buvo formalumas. Nors Simas Jarumbauskas ir Karolis Lukošiūnas ir rinko taškų, tai menkai guodė svečius. „Žalgiris“ dominavo (93:65) ir rungtynes užbaigė ramiai. Tiesa, šiauliečiai spėjo rezultatą sušvelninti.

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C.Edwardsas buvo rezultatyviausias žalgiriečių gretose su 19 taškų, efektyvumu jį pranoko Marekas Blaževičius – jo sąskaitoje 12 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 4 perdavimai ir 24 naudingumo balai.

„Žalgiris“: Carsenas Edwardsas 19 (5/6 trit.), Marekas Blaževičius 12 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Deividas Sirvydis 11, Marius Grigonis 10.

„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 15, Dovydas Romančenko ir Tauras Jogėla – po 9, Dayvionas McKnightas 8 (6 rez. perd.).

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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