Sedekerskis svariai prisidėjo prie „Baskonia“ pergalės

Baskams pergalę lėmė Damiono Baugh dvitaškis su pražanga likus žaisti 13 sekundžių. Varžovai turėjo galimybę laimėti, bet DJ.Stewardo dvitaškis tikslo nepasiekė.
T.Sedekerskis per 17 minučių pelnė 8 taškus (1/1 dvitaškiai, 1/1 tritaškiai, 3/3 baudos metimai), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, 3 sykius pažeidė taisykles ir surinko 16 naudingumo balų.
Nugalėtojams AJ.Lawsonas ir Chrisas Duarte įmetė po 13 taškų, Clementas Frischas – 11, Kobi Simmonsas – 10 taškų.
Pralaimėjusiems Žiga Samaras surinko 17 taškų, DJ.Stewardas – 15, Christianas Sengfelderis – 13, Chase‘as Audige – 12, Balša Koprivica ir Sekou Doumbouya pridėjo po 10.
🚨 Damion Baugh y la canasta ganadora para el Kosner @Baskonia ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (97-98).— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 27, 2026
Hasta cinco jugadores baskonistas alcanzaron los dobles dígitos en anotación, con el propio Baugh como el más valorado (17).pic.twitter.com/xxabBpBGaC https://t.co/xKinitkkme
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.