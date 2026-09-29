Lekšas apie Williamso-Gosso traumą: „Žalgiriui“ tai gali kainuoti 1-2 pergales“

Duetas aptarė pirmojo turo įvykius, įvertino įspūdingą Jono Valančiūno bei Ąžuolo Tubelio tandemą, diskutavo dėl Carseno Edwardso žaidimo laisvės ir pažvelgė į artėjančią dvigubą savaitę.
Belgrade – galingi „Žalgirio“ bokštai
Kauno „Žalgiris“ sezoną pradėjo išvykoje 83:77 palauždami Belgrado „Crvena Zvezda“. Valančiūnas per 21,5 minutės pelnė 13 taškų, atkovojo 8 kamuolius, blokavo 3 metimus ir surinko 24 naudingumo balus. Ypač galingas buvo jo startas – per pirmąsias šešias minutes JV jau turėjo 11 taškų ir 13 naudingumo balų.
Kartu su Valančiūnu vienu pagrindinių pergalės kalvių tapo Ąžuolas Tubelis, surinkęs 23 naudingumo balus.
„Kaip tu, Benai, sakei pirmoje laidoje, kad nori, jog Valančiūnas parodytų, kas čia yra bosas, kas čia šeimininkas, kad rėkautų ant teisėjų, – prisiminė Lekšas. – Jam net nereikėjo rėkauti, jis ir taip visus tvarkė į kairę ir į dešinę. Čia bus visiška mašina.
Tai, kaip jis išėjo į pirmą kėlinį, iškart matėsi, koks jis buvo motyvuotas ir kaip norėjo parodyti, kas yra kas. Kaip Tubelis vėliau sakė: „Valančiūną sustabdyti gali tik daužymai į nosį“. Prasileido jis ten porą kartų ir tuomet turėjo jį išimti iš aikštės.“
Tubelio pasirodymas Lekšui paliko ne mažesnį įspūdį. 24-erių puolėjui Jonas net turėjo skambią prognozę.
„Žinok, jei reikėtų spėti dabar, pamačius pirmąjį mačą, manau, Tubelis gali pretenduoti į simbolinį Eurolygos penketą, – rėžė ekspertas. – Aš nematau priežasčių, kodėl jo ten negali būti.
Su JV vis tiek bus netinkamų varžovų, kažkur jį reikės taupyti, kažkur pats pražangų prisirinks, ir galiausiai nežais tokio didelio minučių kiekio. O Tubelis, galvoju, darys viską – žais ir ketvirtu, ir penktu. Pats paima kamuolį, pats jį persivaro. Nuostabu.“
Diskusijos dėl Edwardso
Daug diskusijų sezono pradžioje kelia ir Carseno Edwardso žaidimo stilius. Belgrade gynėjas per kiek daugiau nei 15 minučių surinko 13 taškų, tačiau pataikė 2 iš 6 tritaškių, 2 iš 5 dvitaškių, du kartus suklydo ir mačą baigė su 4 naudingumo balais.
Prieš tai, per pirmąsias dvejas LKL rungtynes amerikietis pataikė 6 metimus iš 21 ir sudėjus pelnė 17 taškų, tačiau įsirašė -1 efektyvumo balą.
Vis dėlto Lekšas neskuba su išvadomis dėl Edwardso.
„Man nepatinka ta didžiulė panika iš karto, – sakė jis. – Žinojome, koks jis yra žaidėjas. Pats Masiulis sako, kad „Žalgiris“ norėjo vieną tokį žmogų turėti, kuris galėtų vienas viską paspręsti. Jis kartais gali nuskandinti, kartais patempti, bet tokį žaidėją turėti komandoje nėra problema.
Kažkiek tu jį gali pakontroliuoti, kad tų nelogiškų metimų būtų mažiau, bet jei tu viską iš jo atimsi, jis nebebus tas Carsenas Edwardsas, kuris buvo rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas. Jis juk ne veltui buvo rezultatyviausias.“
Panikos mygtuko spausti neskubėjo ir Lastauskas.
„Aš net neabejoju, esu įsitikinęs, kad bus rungtynių, kuriose vienintelė galimybė laimėti bus tai, kad Edwardsas užsiaustų. Gal net dabar, prieš „Olympiakos“, nes nebus traumuoto Williamso-Gosoo, – kalbėjo Benas. – Jis turi įspūdingus duomenis – greitas, draskantis, gerai pataiko. Pamatysite, paminėsite mano žodžius, bus tokių rungtynių, kai nešiosime jį ant rankų.“
„Aišku, bus ir tokių rungtynių, kai per ilgąją pertrauką Valančiūnas jį iškels į viršų ir gerai pakratys“, – juokdamasis pridėjo Lekšas.
Po 532 dienų – Jokubaitis vėl Eurolygoje
Pirmasis turas buvo ypatingas ir Rokui Jokubaičiui. Miuncheno „Bayern“ gynėjas Eurolygoje pasirodė pirmą kartą po 532 dienų pertraukos – praėjusį sezoną jis praleido dėl 2025-ųjų Europos čempionate patirtos sunkios kelio traumos.
Sugrįžimas pažymėtas ir pergale – „Bayern“ Bulgarijoje 86:84 palaužė Tel Avivo „Hapoel“. Nuo suolo kilęs lietuvis per 18,5 minutės pelnė 6 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
„Džiugu dėl Roko. Matosi, kad dar pasisaugo, to greičio tokio dar nėra, bet ta ramybė, kai jis turi kamuolį rankose... Man yra smagu žiūrėti, – džiūgavo Lekšas. – Manau, ypač po šį trenerį, kai perimetre nėra daug talento, Jokubaitis turi visą terpę būti komandos lyderiu. Kai tik jis pajus pasitikėjimą savo jėgomis, tą psichologinį barjerą paliks už nugaros, matau vedantį Eurolygos gynėją. Svajoju pikinį Roką Jokubaitį susigrąžinti į „Žalgirį“. Man atrodo idealus įžaidėjas šiuolaikinėje Eurolygos rinkoje.“
Sargiūnas debiutavo pas Šarą
Tuo metu kitas Lietuvos gynėjas – Ignas Sargiūnas – ant Eurolygos parketo apskritai žengė pirmą sykį karjeroje.
Jis vasarą iš Vilniaus „Ryto“ persikėlė į Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo „Fenerbahče“. Pirmajame Eurolygos mače prieš Bolonijos „Virtus“ Šaras tautiečiui skyrė 16 minučių, o per jas Sargiūnas pelnė 6 taškus. „Fenerbahče“ laimėjo 78:68.
Lekšas tokį Jasikevičiaus pasitikėjimą siejo su trenerio krepšinio supratimu bei požiūriu.
„Man patinka Željko Obradovičius, man patinka Šaras. Pažiūrėk, kokių žaidėjų prisipirko „Panathinaikos“, bet vis tiek žaidžia Panagiotis Kalaitzakis ir Eleftherios Mantzoukas, – pradėjo Jonas. – Lygiai tas pats ir pas „Fenerį“, tokia komanda, bet Sargiūnas gauna 16 minučių.“
Lastauskas į Sargiūno galimybes žvelgė ir per Lietuvos rinktinės perspektyvą.
„Smagu ir dėl tokio žaidėjo, kaip Sargiūnas, kuris, aš sakyčiau, yra daug žadantis, nors ir ne pats jauniausias, – apie 27-erių gynėją pridėjo Benas. – Jis turi tokią dvasią. Manau, jis gaus daug minučių Turkijos lygoje, įsivažiuos bei gaus šansų ir Eurolygoje. Lietuvos krepšiniui čia labai svarbu, nes, manau, ateityje jis bus svarbus rinktinės žaidėjas.“
Pergalingas Tony Parkerio debiutas
Debiutų buvo ir kitose arenose – pavyzdžiui Prancūzijoje pirmąkart su trenerio švarku Eurolygoje išvydome Tony Parkerį.
Pirmasis blynas Eurolygoje neprisvilo – ASVEL savo aikštėje 84:74 įveikė Tel Avivo „Maccabi“.
Nepaisant pastarųjų metų negandų, Lekšas kvietė prisiminti Parkerio legendos statusą bei strategui matė šviesią ateitį.
„Aš iškart sakiau, kad čia ryškiausias asmuo visoje Eurolygoje, – teigė Jonas. – Bendroje visuomenėje tas vaizdas apie jį yra kažkiek pasviręs dėl jo nesėkmių vadovaujant ASVEL. Bet mes pamirštame, kokią jis turėjo karjerą. Čia yra įspūdingiausias treneris Europoje, koks tik gali būti. Vertiname Šarą, Spanoulį dėl jų karjerų, tai čia yra dar visai kita lentyna.
Pas jį medžiaga būti fantastiniu treneriu yra įspūdinga. Tiek metų NBA pas Greggą Popovichių, FIBA krepšinyje esi vienas geriausių visų laikų žaidėjų, įžaidėjas. Ta medžiaga, kurią esi susirinkęs per karjerą, yra tobula.“
Francisco startas Atėnuose
Praėjusio sezono „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco pradėjo naują karjeros etapą Atėnuose.
Prancūzas pirmosiose Eurolygos rungtynėse su „Panathinaikos“ marškinėliais tapo rezultatyviausiu mačo žaidėju. Atėnų klubui 91:72 įveikus „Paris“, Francisco pelnė 18 taškų ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Vis dėlto Lekšas pažymėjo, kad tikrasis testas prancūzui gali prasidėti tuomet, kai į Graikijos klubo rotaciją sugrįš visos žvaigždės.
„Kol kas nėra Nigelo Hayeso-Daviso, Kendricko Nunno, to pačio Kosto Slouko, viskas gerai. Prie tokios aplinkos Francisco labai tinka judėti, – aiškino ekspertas. – Bet sugrįš tikrieji alfos, gaunantys didžiausius atlyginimus, manau, prasidės ir bangų kėlimas. Žinome, kaip Cisco nori būti numeris vienas. Kai reikės jam susitaikyti Nunno pašonėje, Sloukas vis tiek uždarinės rungtynes, Hayesas-Davisas norės metimų, pažiūrėsime kaip tada reaguos Francisco.“
Tuo metu Lastauskas įžvelgė, kodėl Željko Obradovičiaus sistemoje būtent Francisco gali žibėti labiau nei Nunnas.
„Obradovičius yra tas, kuris nori rankose turėti viską. Šiuo atveju, Francisco jam yra parankesnis – jis kažkiek išmuštruotas, nugludintas „Žalgirio“. Jis buvo sistemoje ir tai jau kažkiek supranta“, – samprotavo Benas.
Prieš „Olympiakos“ – be Williamso-Gosso
Pergalė Belgrade „Žalgiriui“ kainavo ir labai svarbią netektį.
Ketvirtajame kėlinyje traumą patyręs Nigelis Williamsas-Gossas nebegalėjo tęsti rungtynių. Vėliau atlikti tyrimai parodė šlaunies raumens traumą – klubas paskelbė, kad įžaidėjas nežais maždaug dvi savaites.
Tai reiškia, kad jis tikrai praleis antradienio namų rungtynes su „Olympiakos“ ir ketvirtadienio išvyką pas „Paris“. Belgrade Williamsas-Gossas iki traumos per 25 minutes buvo spėjęs pelnyti 14 taškų ir atlikti 6 rezultatyvius perdavimus.
Lekšas šią netektį vertino kaip gerokai skaudesnę už vieną galimą pralaimėjimą sezono pradžioje.
„Čia viską keičia iš esmės – Gossas yra pagrindinis „Žalgirio“ žmogus. Labai gaila, nes atrodo pradžia sėkminga, bet... Aš net būčiau rinkęsis pralaimėjimą prieš „Crvena Zvezda“, bet sveiką Gossą, – kalbėjo Jonas. – Dabar jo nebus dvi savaites, 3-4 rungtynės Eurolygoje. Potencialiai „Žalgiriui“ tai gali kainuoti 1-2 pergales.“
Tuo metu Lastauskas „Žalgirio“ šansus prieš Eurolygos čempionus sieja su varžovų tvarkaraščiu.
„Olympiakos“ savaitgalį žaidė dvejas Graikijos Supertaurės rungtynes. Sekmadienį Pirėjo klubas finale 101:96 įveikė Salonikų PAOK, o Saša Vezenkovas per 34 minutes pelnė 25 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir buvo pripažintas turnyro MVP.
„Manau, kad šiose rungtynėse viskas bus gerai, – atsiduso Lastauskas. – Mano spėjimas paremtas tuo, kad „Olympiakos“ šeštadienį ir sekmadienį žaidė Graikijos Supertaurės turnyrą. Pirmadienį jau skrenda į Kauną. Na, sakyk ką nori, bet tvarkaraštis sudėtingas, mačai Supertaurėje buvo įtempti ir sunkūs.“
Prognozės
Šia nata Jonas ir Benas perėjo prie tradicinės laidos pabaigos rubrikos, kurioje pateikė savo spėjimus artėjantiems intriguojantiems mačams. Dviguba Eurolygos savaitė tuo pačiu reiškia ir dvigubai daugiau prognozių.
„Žalgiris“ – „Olympiakos“ (rugsėjo 29 d.)
Lekšas: „Žalgiris“ 82:86 „Olympiakos“
Lastauskas: „Žalgiris“ 89:87 „Olympiakos“
Belgrado „Crvena Zvezda“ – Tel Avivo „Hapoel“ (rugsėjo 29 d.)
Lekšas: „Zvezda“ 90:85 „Hapoel“
Lastauskas: „Zvezda“ 87:75 „Hapoel“
Stambulo „Anadolu Efes“ – Madrido „Real“ (rugsėjo 29 d.)
Lekšas: „Efes“ 83:90 „Real“
Lastauskas: „Efes“ 88:93 „Real“
Stambulo „Fenerbahče“ – Miuncheno „Bayern“ (rugsėjo 29 d.)
Lekšas: „Fenerbahče“ 85:78 „Bayern“
Lastauskas: „Fenerbahče“ 90:75 „Bayern“
Tel Avivo „Maccabi“ – Stambulo „Bešiktaš“ (rugsėjo 30 d.)
Lekšas: „Maccabi“ 90:85 „Bešiktaš“
Lastauskas: „Maccabi“ 82:88 „Bešiktaš“
„Paris“ – „Žalgiris“ (spalio 1 d.)
Lekšas: „Paris“ 88:93 „Žalgiris“
Lastauskas: „Paris“ 87:90 „Žalgiris“
Tel Avivo „Hapoel“ – Madrido „Real“ (spalio 1 d.)
Lekšas: „Hapoel“ 84:88 „Real“
Lastauskas: „Hapoel“ 86:90 „Real“
Stambulo „Bešiktaš“ – „Barcelona“ (spalio 1 d.)
Lekšas: „Bešiktaš“ 85:82 „Barcelona“
Lastauskas: „Bešiktaš“ 80:85 „Barcelona“
Stambulo „Fenerbahče“ – „Dubai“ (spalio 2 d.)
Lekšas: „Fenerbahče“ 90:84 „Dubai“
Lastauskas: „Fenerbahče“ 88:91 „Dubai“
Atėnų „Panathinaikos“ – Tel Avivo „Maccabi“ (spalio 2 d.)
Lekšas: „Panathinaikos“ 90:83 „Maccabi“
Lastauskas: „Panathinaikos“ 91:79 „Maccabi“
Straipsnį parengė: „UAB Amber Gaming“.
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