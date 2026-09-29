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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S06E05: Rinktinės džiaugsmai/ vargai, sugadinta jaunimo šventė

2026-09-29 15:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 15:42
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Dviguba Lietuvos vyrų futbolo rinktinės savaitė suteikė pakankamai peno „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjų kalboms, tačiau stipriai pasistengė ir Baltijos jaunimo lygos finalo dalyviai. Antradienį studijon susibūrę Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Karolis Tretjakas startavo nuo Lietuvos rinktinės rungtynių su Lichtenšteinu ir Azerbaidžanu aptarimo, o po to ėmėsi sekmadienį VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro stadione vykusio Kauno BE1 NFA ir „Vilnius Football Acdemy“ U16 komandų akistatos (bei ją lydėjusių skandalingų įvykių).

FutbolasLT | Organizatorių nuotr.

Dviguba Lietuvos vyrų futbolo rinktinės savaitė suteikė pakankamai peno „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjų kalboms, tačiau stipriai pasistengė ir Baltijos jaunimo lygos finalo dalyviai. Antradienį studijon susibūrę Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Karolis Tretjakas startavo nuo Lietuvos rinktinės rungtynių su Lichtenšteinu ir Azerbaidžanu aptarimo, o po to ėmėsi sekmadienį VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro stadione vykusio Kauno BE1 NFA ir „Vilnius Football Acdemy“ U16 komandų akistatos (bei ją lydėjusių skandalingų įvykių).

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Nors Lietuvos rinktinė per pirmus du UEFA Tautų lygos D diviziono mačus surinko 4 taškus (iš 6), tačiau „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai džiaugsmais pernelyg nesitaškė. Bendru sutarimu buvo nuspręsta, kad pergalė 2:0 prieš blankiai žaidusią Lichtenšteino rinktinę buvo privalomas minimumas, tuo metu Kaune su Azerbaidžanu lietuviams nepavyko pademonstruoti gero žaidimo, o lygiosios tinkamai atspindėjo abiejų komandų galimybes.

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Įvertinę atskirų Lietuvos rinktinės futbolininikų pasirodymus, tinklalaidės kūrėjai mintimis nusikėlė į Azerbaidžaną ir pamėgino nuspėti būsimos dvikovos baigtį. Spėjimų spektras gavosi platus: pergalė, lygiosios ir pralaimėjimas.

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Aptarę rinktinės reikalus, „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai dėmesio skyrė finaliniam Baltijos jaunimo futbolo lygos (U16) mačui bei jo peripetijoms. Nors dviejų Lietuvos futbolo akademijų akistatoje triumfavo „Vilnius Football Academy“ komanda, bet po rungtynių futbolas nuėjo į antra planą, o dėmesio centre atsidūrė Aurimo Budraičio paviešintas BE1 NFA vadovo Andriaus Markevičiaus konfliktas su rungtynėse dirbusiu arbitru Dovydu Švėgžda. Tinklalaidės kūrėjams Aurimas papasakojo apie šios kontroversiškos istorijos peripetijas, galimai nuskambėjusius (o gal ir nenuskambėjusius) įžeidimus, paviešinimus ir paneigimus, o taip pat ir apie Lietuvos futbolo teisėjų asociacijos bei Lietuvos futbolo federacijos reakcijas.

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Pozityvesnėmis gaidomis nuskambėjo pokalbis su VFA U16 komandai finale vadovavusiu Karoliu Uzėla. Prieš kelis metus profesionalaus futbolininko karjerą užbaigęs Karolis ne tik papasakojo apie rungtynes, bet ir pasidalino mintimis apie savo paties evoliuciją iš žaidėjo į trenerį, pasidžiaugė jaunųjų auklėtinių progresu ir pažadėjo, kad ateityje Lietuvos rinktinė sulauks rimto papildymo.

Galiausiai šiek tiek pabarstę futbolo trupinių, „FutbolasLT“ kūrėjai atsakė į žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kito antradienio.

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