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Domas Paulauskas įvertino WU-15 rinktinės pasirodymą Slovėnijoje: „Įrodėme, kad galime žaisti su tokiais varžovais“

2026-09-29 14:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 14:42
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Lietuvos merginų U15 rinktinė praėjusią savaitę užbaigė pasirodymą Slovėnijoje vykusiame UEFA „Development“ turnyre.

Domas Paulauskas | lff.lt nuotr.

Lietuvos merginų U15 rinktinė praėjusią savaitę užbaigė pasirodymą Slovėnijoje vykusiame UEFA „Development“ turnyre.

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Čia mūsiškės sužaidė trejas rungtynes. Pirmosiose 1:3 teko pripažinti šeimininkių slovėnių pranašumą, vėliau sekė kovingos lygiosios 2:2 su Vengrija (tiesa, papildomoje baudinių serijoje vengrės įrodė savo persvarą), o turnyras buvo užbaigtas laimėjimu 2:1 prieš Bosnijos ir Hercegovinos vienuolikę.

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Praėjus keletui dienų po turnyro, mintimis apie jame sukauptą patirtį pasidalino Lietuvos rinktinės treneris Domas Paulauskas.

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„Puikus turnyras su pajėgiomis Balkanų komandomis, kurios savo žaidime naudoja daug fizinės kovos, nevengia dvikovų, disciplinuotai ginasi. Taip pat kiekvienoje komandoje techniniu meistriškumu išsiskiria 2–3 žaidėjos.

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Mūsų Lietuvos rinktinė, kurios pagrindą sudaro 2012–2013 metais gimusios merginos, tikrai yra konkurencinga ir įrodė, kad gali žaisti su tokiais varžovais ir gali pasiekti rezultatą“, – vertino treneris.

Pirmame susitikime su Slovėnija, mūsiškės jau pirmąją minutę praleido įvartį, iki pertraukos krito dar tu, o lietuvaitėms rezultatą sušvelninti pavyko antro kėlinio pabaigoje.

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„Su šeimininkų komanda pirmos rungtynės turnyre visada yra daugiau psichologinis jauno žaidėjo išbandymas. Pirmas kėlinys mums tikrai buvo šaltas dušas, nors mes žaidėme tikrai gerai, tačiau jos išnaudojo mūsų klaidas, savo ruožtu mes neišnaudojome jų.

Antrame kėlinyje mes buvome dar aktyvesni, susikūrėme progų prie slovėnių vartų, žaidėme drąsiai ir tai yra svarbiausia. Rungtynių rezultatas neigiamas, bet mūsų komandos žaidimu buvome labai maloniai nustebinti“, – teigė D. Paulauskas.

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Vėliau sekė rungtynės su Vengrija. Ten vengrės buvo susikūrusios dviejų įvarčių persvarą, bet mūsiskėms pavyko ją panaikinti. Trenerio teigimu, žaidimo turinys rodė, kad buvo tik laiko klausimas, kada pavyks pasižymėti.

„Rungtynėse su Vengrija turėjome kamuolio kontrolę, susikūrėme daug progų prie varžovų vartų, tiesiog buvo laiko klausimas, kada mes įmušime įvartį, na ir per pridėtą antro kėlinio laiką rezultatas tapo lygus. Komandos didelė energija ir kovingumas – šios rinktinės veidas“, – akcentavo specialistas.

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Paskutiniame susitikime lietuvaitės pranoko Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkes ir tai, trenerio teigimu, buvo pelnytas turnyro finišas.

„Tikrai taip, komanda nusipelnė tos pergalės, ją pasiekė ir tai buvo puiki stovyklos pabaiga. Komandai pavyko pagerinti savo žaidimą kiekvienose rungtynėse, po keitimo aikštėje pasirodžiusios žaidėjos suteikdavo labai daug papildomos energijos, įnešdavo ženklų savo indėlį į galutinį rezultatą“, – dėstė D. Paulauskas.

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Reziumuodamas turnyrą jis išskyrė esmines šios rinktinės savybes.

„Turnyras dar kartą parodė, kokia drąsi su kamuoliu gali būti ši komanda, kokia vieninga ir disciplinuota visų rungtynių metu ir nesvarbu, koks rezultatas ir kelinta minutė. Šiais metais mūsų pasirodymai jau pasibaigė, sužaidėme du turnyrus, šešerias rungtynes, per jas pasiekėme tris pergales, dukart sužaidėme lygiosiomis ir patyrėme vieną pralaimėjimą.

Noriu labai padėkoti komandai ir kolektyvui“, – užbaigė treneris.

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