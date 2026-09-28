Sergejus Slyva apie LFTA sprendimą nebeskirti teisėjų „Be1“ rungtynėms: „Kai tai taip dažnai kartojasi, supranti, kad problema yra ne teisėjuose, o tame žmoguje“

„Žinodami problematiką, mes „Be1“ rungtynėms visada stengiamės skirti kuo aukštesnės kvalifikacijos teisėjus. Tačiau net ir tai nepadeda. O kai tai taip dažnai kartojasi, supranti, kad problema yra ne teisėjuose, o tame žmoguje. Kai vakar Gedas (Mažeika) man paskambino, įvertinę problemos mastą, labai greitai nutarėme, kad šiemet „Be1“ namų rungtynėse LFTA teisėjai nebeteisėjaus.
Pirmoje lygoje paprašysime kolegų iš Latvijos pagalbos, o ką jie darys su jaunimo čempionatais, dabar tai yra jų reikalas. Galbūt, visąlaik žais išvykų rungtynes, gal teisėjaus treneriai. Nežinau“, - sportas.lt sakė S. Slyva.
Priminsime, kad pagal rungtynių protokolą, Baltijos lygos finalo rungtynėse „Be1“ ekipos vadovas A. Markevičius susitikimo metu ir dvikovai jau pasibaigus pakartotinai naudojo necenzūrinę leksiką teisėjo Dovydo Švėgždos bei jo brigados atžvilgiu ir taip trikdė rungtynių eigą. Tiesa, pats A. Markevičius necenzūrinės leksikos fakto nepripažįsta.
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