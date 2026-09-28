Žaidėjų verdiktas po lygiųjų prieš Azerbaidžaną: „Mintys – dvejopos“

Lietuvos rinktinės gretose įvartį pelnęs Armandas Kučys akcentavo, jog mintys po tokios baigties yra dvejopos.
„Sunkios rungtynės, daug kovos, daug tokio galbūt negražaus futbolo. Norėjosi padovanoti žiūrovams pergalę, to ir siekėme. Labai dvejopos mintys.
Kažko pritrūko, galbūt meistriškumo, nežinau. Liūdna, bet nėra ko čia labai liūdėti. Tai tikrai nėra kažkokia kosminė komanda, kurios negalėtume apžaisti namuose, bet manau, kad išvykoje parodysime visai kitą futbolą.
Žaidėjai tikrai gero lygio, pamatėme, jie tokie smulkūs, sunku juos gaudyti techniškai, bet kaip komanda, jie turi daug skylių, todėl reikia ramiau ir protingiau sužaisti tam tikrose zonose, kur juos galima pagauti.
Išanalizuosime šias rungtynes, padarysime išvadas, dar turime laiko pasiruošti atsakomosioms, kurių laukiu. Žinoma, dabar laukia draugiškos rungtynės su Andora, į jas irgi žiūrime rimtai. Mums draugiškų rungtynių nėra, eisime tik dėl pergalės“, – kalbėjo futbolininkas.
Su juo sutiko ir rinktinės gynėjas Edgaras Utkus.
„Dvejopai viskas atrodė. Manau, kad pirmas kėlinys buvo šiek tiek geresnis, bet praleidome kuriozinį įvartį, kurio galėjome išvengti. Pametėme žmogų, jam pasisekė, koncentracijos stoka lėmė, kad praleidome tokį vaikišką ir pigų įvartį. Dėl to labai liūdna, bet turime žiūrėti į sekančias rungtynes.
Šių keturių taškų per dvejas rungtynes mums neužtenka, būsiu atviras. Tikėjomės ir norėjome iškovoti pergalę prie savų sirgalių, jiems atskira padėka, kad mus palaiko.
Mes buvome favoritai ir turėjome laimėti šias rungtynes, Dabar reikia pasidaryti išvadas, susidėlioti, kur, kada ir kaip turime juos atakuoti, kad susikurtume dar geresnių progų Azerbaidžane“, – mintimis dalinosi Saudo Arabijoje rungtyniaujantis žaidėjas.
Tuo tarpu Adrianas Lickūnas, pirmą kartą rinktinės gretose žaidęs startinėje sudėtyje, džiaugėsi jam suteikta galimybe.
„Visai neblogos rungtynės, manau, kad buvome verti ir pergalės. Į startą ėjau su mintimi laimėti, norėjau įmušti įvartį, deja, to padaryti nepavyko. Futbolas yra toks sportas, kuriame ne visada viskas pavyksta taip, kaip tu nori.
Bet bet kuriuo atveju jaučiu didelę garbę ir esu labai dėkingas būdamas šios komandos dalimi, nes komanda yra labai gera. Lygiosios yra lygiosios, turime dar kitas rungtynes Azerbaidžane, tikėkimės, kad laimėsime ten“, – sakė Italijoje šiuo metu tobulėjantis futbolininkas.
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Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)
19.00 val. Lietuva – Andora
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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