R.Milašius pristatė komandą: generalinio sekretoriaus pareigoms siūlomas Mindaugas Špokas

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) prezidentas savo generaliniu sekretoriumi mato anksčiau jau tokias pareigas Arvydo Sabonio federacijoje ėjusį Mindaugą Špoką. Tiesa, pastarasis tokią poziciją galėtų užimti tik nuo sausio 19 d., bet R.Milašius dėl to problemos nemato.
R.Milašius turi idėją sukurti atskirą fondą, kuris galėtų finansuoti projektus, kuriems asociacijos biudžete neužtenka pinigų. Apie tokią idėją R.Milašius jau yra kalbėjęs su „Hansabanko“ valdybos pirmininku Dariumi Nedzinsku.
Vienu iš sporto departamento vadovų R.Milašius matytų Martyną Pocių, o dėl komunikacijos srities pradžioje galimai padėtų LKL darbuotojas – Vaidas Leliuga.
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