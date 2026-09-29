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UTMA čempionu tapęs Žmuidina prabilo apie ateities planus: jo atsakymas nustebino

2026-09-29 14:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 14:20
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Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre pasikeitė 63,5 kg svorio kategorijos čempionas.

Modestas Žmuidina – Dovydas Levickis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (17)

Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre pasikeitė 63,5 kg svorio kategorijos čempionas.

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Diržo apginti nepavyko Dovydui Levickiui (6-3 UTMA). Jis trečiajame raunde techniniu nokautu pralaimėjo Modestui Žmuidinai (2-0 UTMA), kuris varžovą per kovą pasiuntė į nokdauną net tris kartus.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Modestas Žmuidina – Dovydas Levickis (09.26)

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Didžiąją karjeros dalį bokso ringe praleidęs M. Žmuidina pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiria kikboksui. Po pergalės jis teigė, kad naujoje disciplinoje jaučiasi vis užtikrinčiau.

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„Kaip matėte – rankos išgelbėjo. Kaip ir sakiau, pagrindas, pamatai nesikeičia, tik pridedame ekstra prieskonių. Manau, kad per metus kikbokse pakankamai įgūdžių išmokau. Aišku, dar yra ką atidirbti – blokai ir visa kita, bet šiaip viskas neblogai gaunasi. Stengsiuosi, kad būtų dar geriau. Čia tik mano pradžia“, – sakė naujasis UTMA čempionas.

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Po kovos M. Žmuidina kiek šlubavo, tačiau to nesureikšmino.

„Tiesiog atmušė priekinę koją, raumenį ir šiek tiek skauda“, – paaiškino jis.

Čempionas taip pat negailėjo pagyrų savo varžovui. M. Žmuidina pripažino, kad D. Levickis jį nustebino savo pasirodymu.

„Varžovas pranoko mano lūkesčius. Skirtingai nei jis sakė, aš jo nenuvertinau. Žinojau, kad jis techniškas ir taip toliau, bet gal iš sparingų buvau susidaręs nuomonę, kad jis šiek tiek silpnesnis, tačiau šiandien ganėtinai stipriai pataikė ir keliu, ir koja, ir rankomis. Nuomonė gera – pagarba jam“, – varžovą gyrė M. Žmuidina.

Paklaustas apie artimiausius tikslus, naujasis čempionas rimtų planų kol kas neatskleidė ir į klausimą atsakė su šypsena.

„Pagalvojau, ko norėčiau, bet ne UTMA organizacijoje – noriu atsigerti kažką tokio skanaus, šalto ir pavalgyti“, – juokėsi M. Žmuidina.

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