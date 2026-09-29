Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Šiauliuose sporto iššūkyje jėgas panoro išbandyti kone 100 dalyvių

2026-09-29 14:12 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 14:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kone šimtas sporto entuziastų praėjusį savaitgalį priėmė „Lemon Gym“ iššūkį Šiauliuose – išbandė savo jėgas, ištvermę ir greitį bei varžybų atmosferą. Tarp renginio naujoje HYROX treniruočių erdvėje dalyvių buvo ne tik šiauliečiai, bet ir sporto mėgėjai iš Vilniaus, Kauno bei kitų miestų.

Šiauliuose sporto iššūkyje jėgas panoro išbandyti kone 100 dalyvių | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (14)

Kone šimtas sporto entuziastų praėjusį savaitgalį priėmė „Lemon Gym“ iššūkį Šiauliuose – išbandė savo jėgas, ištvermę ir greitį bei varžybų atmosferą. Tarp renginio naujoje HYROX treniruočių erdvėje dalyvių buvo ne tik šiauliečiai, bet ir sporto mėgėjai iš Vilniaus, Kauno bei kitų miestų.

REKLAMA
0

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šiauliuose sporto iššūkyje jėgas panoro išbandyti kone 100 dalyvių

Šiauliuose – išskirtinis renginys

Renginio idėjos autorius ir treneris Aurelijus Bekeris džiaugėsi, kad Šiauliuose surengta sporto šventė sulaukė tokio didelio dalyvių susidomėjimo, o naujos HYROX erdvės lankytojai teigiamai įvertino ir įrangą, ir atmosferą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Labai džiaugiuosi, kad šis renginys įvyko ir kad susirinko tiek daug žmonių. Tarp dalyvių buvo ne tik šiauliečių – sutikau kolegų ir iš Vilniaus, ir iš Kauno. Neabejoju, kad naujoje erdvėje sportuos miesto ir rajono bei aplinkinių vietovių gyventojai. Kartu norėtųsi, kad tokių renginių Šiauliuose būtų dar daugiau“, – sakė Aurelijus.

REKLAMA
REKLAMA

Sporto klubų „Lemon Gym“ vadovė Greta Radzevičienė pabrėžia, kad iniciatyva sporto entuziastus pakviesti į fizinio pasirengimo išbandymą kilo norint parodyti, kad išbandyti save gali kiekvienas, nepriklausomai nuo to, kiek laiko sportuoja ar koks jo fizinis pasirengimas.

REKLAMA

„Varžybos – tai ne tik galimybė pasitikrinti savo jėgas, bet ir proga išbandyti tai, ko galbūt dar niekada nedarei, įveikti save ir patirti sporto bendrystę. Būtent tokias patirtis norime kurti savo klubų bendruomenėms“, – sako G. Radzevičienė.

Norėjo išbandyti savo galimybes

Iššūkyje dalyvavęs šiaulietis Karolis pasakojo, kad reguliariai lanko „Cross Training“ treniruotes ir jau kurį laiką norėjo išbandyti save šiuo metu sparčiai populiarėjančiame HYROX formate. Ateityje jis neatmeta galimybės išbandyti jėgas ir profesionaliose varžybose.

REKLAMA
REKLAMA

„Vienu metu rungiasi daug žmonių, puiki atmosfera – norėjosi sudalyvauti tokiame renginyje. Konkretaus tikslo neišsikėliau, tiesiog norėjau gerai praleisti laiką. Renginyje dalyvavo ir keli draugai bei pažįstami, todėl buvo smagu su jais parungtyniauti, palyginti rezultatus. Žinoma, kai eini kažką daryti, tikiesi parodyti geriausią rezultatą, kokį tuo metu gali“, – pasakojo Karolis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iš Kauno į renginį Šiauliuose kartu su drauge atvykusi Rugilė dalijosi, jog sportuoja jau penkerius metus, todėl norėjo išbandyti save ir priėmė draugės iššūkį. Treniruotėse ji daugiausia renkasi jėgos ir ištvermės pratimus, todėl norėjo išbandyti ir HYROX treniruotes.

Šiose treniruotėse derinamas bėgimas ir skirtingose stotelėse atliekami funkciniai pratimai – nuo rogučių stūmimo ir irklavimo iki atsispaudimų su šuoliu į priekį bei svarelių nešimo. Rugilei labiausiai patiko įtūpstai su svoriu.

REKLAMA

Į renginį Šiaulių „Akropolyje“ sporto klube „Lemon Gym“ įrengtoje naujoje HYROX erdvėje pirmą kartą atvykusi Jurgita dalijosi, kad išbandyti savo jėgas ją paskatino vyras: „Esu sau dėkinga, didžiuojuosi savimi ir vyru, kuris mane paskatino ateiti į naują sporto klubo erdvę. Tikrai buvo smagu būti čia ir išbandyti save.“

HYROX – pasaulyje sparčiai populiarėjantis sporto formatas, pritaikytas skirtingo fizinio pasirengimo žmonėms. Norint jį išbandyti, nereikia sudėtingų techninių įgūdžių – stumti, traukti, įtūpti ar irkluoti gali kiekvienas. Būtent toks pratimų paprastumas leidžia susitelkti į tempą, ištvermę ir savo progresą.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų