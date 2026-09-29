Šiauliuose sporto iššūkyje jėgas panoro išbandyti kone 100 dalyvių

Šiauliuose – išskirtinis renginys
Renginio idėjos autorius ir treneris Aurelijus Bekeris džiaugėsi, kad Šiauliuose surengta sporto šventė sulaukė tokio didelio dalyvių susidomėjimo, o naujos HYROX erdvės lankytojai teigiamai įvertino ir įrangą, ir atmosferą.
„Labai džiaugiuosi, kad šis renginys įvyko ir kad susirinko tiek daug žmonių. Tarp dalyvių buvo ne tik šiauliečių – sutikau kolegų ir iš Vilniaus, ir iš Kauno. Neabejoju, kad naujoje erdvėje sportuos miesto ir rajono bei aplinkinių vietovių gyventojai. Kartu norėtųsi, kad tokių renginių Šiauliuose būtų dar daugiau“, – sakė Aurelijus.
Sporto klubų „Lemon Gym“ vadovė Greta Radzevičienė pabrėžia, kad iniciatyva sporto entuziastus pakviesti į fizinio pasirengimo išbandymą kilo norint parodyti, kad išbandyti save gali kiekvienas, nepriklausomai nuo to, kiek laiko sportuoja ar koks jo fizinis pasirengimas.
„Varžybos – tai ne tik galimybė pasitikrinti savo jėgas, bet ir proga išbandyti tai, ko galbūt dar niekada nedarei, įveikti save ir patirti sporto bendrystę. Būtent tokias patirtis norime kurti savo klubų bendruomenėms“, – sako G. Radzevičienė.
Norėjo išbandyti savo galimybes
Iššūkyje dalyvavęs šiaulietis Karolis pasakojo, kad reguliariai lanko „Cross Training“ treniruotes ir jau kurį laiką norėjo išbandyti save šiuo metu sparčiai populiarėjančiame HYROX formate. Ateityje jis neatmeta galimybės išbandyti jėgas ir profesionaliose varžybose.
„Vienu metu rungiasi daug žmonių, puiki atmosfera – norėjosi sudalyvauti tokiame renginyje. Konkretaus tikslo neišsikėliau, tiesiog norėjau gerai praleisti laiką. Renginyje dalyvavo ir keli draugai bei pažįstami, todėl buvo smagu su jais parungtyniauti, palyginti rezultatus. Žinoma, kai eini kažką daryti, tikiesi parodyti geriausią rezultatą, kokį tuo metu gali“, – pasakojo Karolis.
Iš Kauno į renginį Šiauliuose kartu su drauge atvykusi Rugilė dalijosi, jog sportuoja jau penkerius metus, todėl norėjo išbandyti save ir priėmė draugės iššūkį. Treniruotėse ji daugiausia renkasi jėgos ir ištvermės pratimus, todėl norėjo išbandyti ir HYROX treniruotes.
Šiose treniruotėse derinamas bėgimas ir skirtingose stotelėse atliekami funkciniai pratimai – nuo rogučių stūmimo ir irklavimo iki atsispaudimų su šuoliu į priekį bei svarelių nešimo. Rugilei labiausiai patiko įtūpstai su svoriu.
Į renginį Šiaulių „Akropolyje“ sporto klube „Lemon Gym“ įrengtoje naujoje HYROX erdvėje pirmą kartą atvykusi Jurgita dalijosi, kad išbandyti savo jėgas ją paskatino vyras: „Esu sau dėkinga, didžiuojuosi savimi ir vyru, kuris mane paskatino ateiti į naują sporto klubo erdvę. Tikrai buvo smagu būti čia ir išbandyti save.“
HYROX – pasaulyje sparčiai populiarėjantis sporto formatas, pritaikytas skirtingo fizinio pasirengimo žmonėms. Norint jį išbandyti, nereikia sudėtingų techninių įgūdžių – stumti, traukti, įtūpti ar irkluoti gali kiekvienas. Būtent toks pratimų paprastumas leidžia susitelkti į tempą, ištvermę ir savo progresą.
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